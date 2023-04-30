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Son anket sonuçları! Ahmet Şık ve Selahattin Demirtaş kavgası! Hadi Özışık'ın konuğu Cem Küçük

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında gazeteci Cem Küçük ile son seçim anketlerini ve Ahmet Şık - Selahattin Demirtaş polemiğini değerlendirdi.

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14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerine çok az bir süre kala anket firmaları artık son analizlerini yaptı ve son anketlerini peş peşe yayınlamaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın yarışacağı seçimde hangi isim önde görünüyor?

Bu arada TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Edirne cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için oldukça dikkat çeken bir ifade kullandı ve ‘Selahattin'i HDP'den çıkar ortada HDP kalmıyor’ şeklinde konuştu. Ahmet Şık'ın bu açıklamasına Selahattin Demirtaş'tan jet hızıyla cevap geldi ve ‘Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmıyor’ diyerek Ahmet Şık’a çıkıştı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, gazeteci Cem Küçük ile YouTube'daki canlı yayında bu konuları ve gündemin diğer maddelerini değerlendirdi.

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