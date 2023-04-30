CHP'nin "Kiraları Düşüreceğiz" reklamı sosyal medya'nın gündemine oturdu!

Son zamanlarda kira fiyatları sosyal medyada en çok konuşulan konu olurken, bazı emlak sitelerinde kiralık konut araması yapan ziyaretçilerin karşısına fahiş fiyatları olan kiralık konutlara atıfta bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin, kiraları düşüreceğiz reklamları görüntülenmeye başladı.

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Türkiye seçime gidiyor. Birçok parti reklamlar ile seçmen karşına çıkıyor. CHP’nin reklamları ise bu ara daha sık seçmen karşına çıkmaya başladı.

Bazı emlak sitelerinde ise satılık konut araması yapılınca Kılıçdaroğlu’nun “Yabancılara konut satışıyla vatandaşlık verilmeyecek” reklamı görüntüleniyor. Reklamı görenler sosyal medyadan paylaşım yaparak yorumda bulunuyor.

İşte sosyal medyaya damga vuran reklam ve ev fiyatları;