Beşiktaş Galatasaray'ı geriden gelerek devirdi! Aslan zirve yarışında yara aldı...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı konuk etti. Kartal, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak kritik bir üç puanın sahibi oldu. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Aboubakar, Hadziahmetovic ve Saiss'den geldi. Cimbom'un tek sayısını Mauro Icardi kaydetti. Bu sonuçla birlikte Aslan zorlu deplasmanda zirve yarışında yara aldı. İşte detaylar...

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Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

Galatasaray, 20. Icardi ile öne geçti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri ise 35. dakikada Saiss, 58. dakikada Hadziahmetovic ve 90+3'te Aboubakar kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla 70 puanda kaldı. Beşiktaş ise puanını 65'e çıkardı. Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yolunda yara alan sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkı 3'e inmiş oldu.

Galatasaray gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş ise Antalyaspor'la karşılaşacak.

Aboubakar, Galatasaray’a ilk golünü attı

Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı 3-1 yendiği karşılaşmada takımının son golünü kaydeden Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla sarı-kırmızılılara karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 35. dakikada Saiss, 58. Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Aboubakar’dan geldi.

Aboubakar, bu golle ilk kez sarı-kırmızılı ağları sarsmış oldu. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray’a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.

Amir, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti

Siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic, müsabakanın 58. dakikasında kaydettiği gol ile Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı. Kartal’ın devre arası kadroya kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı forma ile Süper Lig’de çıktığı 10 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı.

Beşiktaş evinde Galatasaray’a yine kaybetmedi

Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Galatasaray’ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ta sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 7. maçta 6. galibiyetini aldı.

Vodafone Park’ta, Galatasaray’la 7 kez karşılaşan Beşiktaş, 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu müsabakalarda 14 gol atan siyah-beyazlı ekip ağlarında 4 gole engel olamadı.

Kara Kartal, ev sahibi olarak sarı-kırmızı takıma karşı son mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0’lık skorla almıştı. Ancak o karşılaşma da Vodafone Park’ın yapım çalışmalarının devam etmesi sebebiyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmıştı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Oliveira’nın tek pasında sağ kanatta Rashica topla buluştu. Rashica’nın kale önüne gönderdiği topa Icardi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

22. dakikada sağ taraftan Hadziahmetovic’in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Saiss kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak yandan auta gitti.

30. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Redmond’un içeri yaptığı ortada kale önünde Cenk’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada sol köşeden Masuaku’nun kullandığı kornerde kale önünde Saiss’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sağ kanattan Salih’in yaptığı ortada kale önünde Aboubakar’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

55. dakikada Redmond’un pasında sağ kanatta Rosier topun sahibi oldu. Rosier’in içeri çevirdiği topa kale önünde Aboubakar’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

58. dakikada Oliveira’nın hatasında Hadziahmetovic topla ceza yayı önünde buluştu. Ceza sahası içine girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak filelere gitti. 2-1

87. dakikada Torreira’nın pasında ceza yayı içinde topa sahip olan Kerem’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

90+3. dakikada Rosier'in uzun pasında Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Aboubakar'ın sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1