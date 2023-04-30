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ABD, Sudan’a askeri nakliye gemisi yolladı

ABD, Sudan’a askeri nakliye gemisi yolladı

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD’nin Sudan’daki tahliyelere yardımcı olmak amacıyla askeri nakliye gemisi USNS Brunswick’i Port Sudan'a gönderdiği ifade edildi.

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Sudan’da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan’dan bu yana çatışmalar sürerken, tahliyelerde devam ediyor. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD’nin Sudan’daki tahliyelere yardımcı olmak amacıyla askeri nakliye gemisi USNS Brunswick’i gönderdiği ifade edildi. USNS Brunswick'in geçici olarak Port Sudan'da olduğu aktarılarak, yüzlerce kişinin söz konusu gemi ile tahliyesinin yapılması bekleniyor.

Sudan'da can kaybı artıyor

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda can kaybının 528'e, yaralı sayısının ise 4 bin 599'a yükseldiği kaydedildi.

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

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