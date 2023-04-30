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Hatay’da feci kaza! 3 gün önce almıştı: Arabanın motoru metrelerce ilerde bulundu!

Hatay’da feci kaza! 3 gün önce almıştı: Arabanın motoru metrelerce ilerde bulundu!

HATAY’ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ayrıca kazaya karışan Musab H.’nin aracını 3 gün önce aldığı öğrenilirken otomobilin motoru metrelerce ilerde bulundu.

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Aktepe Mahallesi'nde Ramazan Ç. idaresindeki 31 AIF 614 plakalı otomobil ile Musab H.’nin kullandığı 31 ANA 508 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında sürücü Musab H. ile yolcu olarak bulunan Sefa P. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hassa Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan Musab H.'nin 3 gün önce aldığı otomobilin motorunun metrelerce ileriye düştüğü görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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