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Yılmaz Özdil isyan etti! CHP'ye İzmir mitingi tepkisi: Ahmet Davuoğlu ve Ali Babacan'a ateş püskürdü!

Yılmaz Özdil isyan etti! CHP'ye İzmir mitingi tepkisi: Ahmet Davuoğlu ve Ali Babacan'a ateş püskürdü!

Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'nin bugün düzenlediği 'İzmir Mitingine' tepki gösterdi. Millet İttifakı ortakları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a ateş püsküren Özdil, "Asla unutturmayacağımız bir gün… 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal’in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu’nu, Babacan’ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar" ifadelerini kullandı.

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Millet İttifakı İzmir'de, Kordon Boyunun Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları arasındaki bölümünde miting düzenledi.

Mitinge Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal  ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Yazar Yılmaz Özdil, CHP'nin İzmir'de ilk sıradan aday gösterdiği FETÖ'nün kapatılan yayın organı Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın alkışlatmasına isyan etti.

Yılmaz Özdil: Asla unutturamayacağımız bir gün...

Mitingle ilgili paylaşım yapan Yılmaz Özdil, "Asla unutturmayacağımız bir gün… 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal’in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu’nu, Babacan’ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar.'' diye tepki gösterdi.

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