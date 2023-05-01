1 Mayıs mesajları resimli, kısa, 1 Mayıs kutlama-tebrik sözleri 2023

İşçi ve Emekçinin bayramı olan 1 Mayıs bugün. Meydanlarda kutlanacak 1 Mayıs'a özel resimli mesajları, kısa 1 Mayıs sözleri ve resimli 1 Mayıs mesajlarını sizler için hazırladık. İşte anlam dolu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları ve sözleri...

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Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçinin Bayramı. İşçilerin ve işçi hareketinin başarılarını kutlamak ve işçi sınıfının haklarını hatırlatmak, desteklemek için kutlanan evrensel bir gün. Meydanlarda kutlanacak olan 1 Mayıs'a özel resimli mesajları, kısa 1 Mayıs sözleri ve resimli 1 Mayıs mesajlarını sizler için hazırladık. İşte anlam dolu 2023- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları ve sözleri...

1 Mayıs sokaklarda çoşkuyla kutlanacak. Tüm dünyada kutlanan bu anlamlı güne özel en güzel resimli 1 Mayıs mesajlarını, 1 Mayıs sözlerini sizler için derledik. İşte anlam dolu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları ve sözleri...

En anlamılı 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları

*Bugün 1 Mayıs! Bugün işçinin emekçinin bayramı! Peki 1 Mayıs’ın tarihi ne zamana dayanıyor? İşte 1 Mayıs’ın geçmişi ve 1 Mayıs’ta çevrenizdekilerin işçi bayramını kutlayabileceğiniz günün anlamına yönelik 1 Mayıs mesajları. 1 Mayıs kutlu olsun!

*1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

*Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

*1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.



*ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.



*Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

*İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme.” (Benjamin Franklin)

*Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır.” (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü’nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.

*Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyorum.

*Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

*Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

*Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs’ı kutlu olsun…

*”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…



TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA SELÂM

Türkiye işçi sınıfına selâm!

Selâm yaratana!

Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selâm!

Bütün yemişler dallarınızdadır.

Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir,

haklı günler, büyük günler, gündüzlerinde sömürülmeyen,

gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri.

Türkiye işçi sınıfına selâm!

Meydanlarda hasretimizi haykıranlara, t

oprağa, kitaba, işe hasretimizi, hasretimizi, ayyıldızı esir bayrağımıza.

Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selâm!

Paranın padişahlığını, karanlığını yobazın ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selâm!

Türkiye işçi sınıfına selâm!

Selâm yaratana!

Nazım Hikmet (12 Ağustos 1962)

1 Mayıs Marşı

Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır

Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez

Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde

1 mayıs 1 mayıs işçinin emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından

Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından

Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir

1 mayıs 1 mayıs işçinin emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Vermeyin insana izin kanması ve susması için

Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin

Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler

1 mayıs 1 mayıs işçinin emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor

Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor

Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor

Gün gelir gün gelir zorbalar kalmaz gider

Devrimin şanlı yolunda bir kağıt gibi erir gider