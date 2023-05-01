BIST 4.618
DOLAR 19,44
EURO 21,44
ALTIN 1.243,60
HABER /  GÜNCEL

Halk Tv yayınında gaf! Gazeteci Şirin Payzın Gültekin Uysal adını şaşırdı, sosyal medyanın diline düştü!

Millet İttifakı'nın dün düzenlediği İzmir mitingini canlı yayında ekranlara getiren HALK TV'de ilginç anlar yaşandı. Gazeteci Şirin Payzın Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ismini şaşırdı. Gültekin Uysal yerine ünlü spor spikeri Güntekin Onay'ın adını telaffuz eden Payzın, sonrasında hatasını düzeltti ama sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Abone ol

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimine kısa bir süre kala adaylar düzenledikleri mitinglerle vatandaşlara seslenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Millet İttifakı'nın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte İzmir’de vatandaşlara hitap etti.

Sosyal medyanın diline düştü

Millet İttifakı'nın İzmir mitingini canlı yayında ekranlara getiren Halk Tv'de gazeteci Şirin Payzın, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın adını yanlış telaffuz etti. Ünlü spor spikeri Güntekin Onay'ın adını söyleyen Payzın, saniyeler sonra hatasını düzeltip Gültekin Uysal'ın adında düzeltmeye gitti. Payzın'ın yapmış olduğu gaf, sosyal medyada da gündem olurken kullanıcılar "Adını bile bilmedikleri adamı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapacaklarmış. Müthiş!" gibi yorumlarda bulundu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: DEAŞ'ın sözde lideri Suriye'de etkisiz hale getirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: DEAŞ'ın sözde lideri Suriye'de etkisiz hale getirildi!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Sen bakan makan olmadın niye millete yalan söylüyorsun"
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Sen bakan makan olmadın niye millete yalan söylüyorsun"
Beşiktaş Galatasaray'ı geriden gelerek devirdi! Aslan zirve yarışında yara aldı...
Beşiktaş Galatasaray'ı geriden gelerek devirdi! Aslan zirve yarışında yara aldı...
Yılmaz Özdil isyan etti! CHP'ye İzmir mitingi tepkisi: Ahmet Davuoğlu ve Ali Babacan'a ateş püskürdü!
Yılmaz Özdil isyan etti! CHP'ye İzmir mitingi tepkisi: Ahmet Davuoğlu ve Ali Babacan'a ateş püskürdü!
ABD, Sudan’a askeri nakliye gemisi yolladı
ABD, Sudan’a askeri nakliye gemisi yolladı
Hatay’da feci kaza! 3 gün önce almıştı: Arabanın motoru metrelerce ilerde bulundu!
Hatay’da feci kaza! 3 gün önce almıştı: Arabanın motoru metrelerce ilerde bulundu!
Şırnak'ta 2 asker şehit 45 kişi yaralanmıştı! Yürekleri yakan kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Şırnak'ta 2 asker şehit 45 kişi yaralanmıştı! Yürekleri yakan kazanın görüntüleri ortaya çıktı
TEKNOFEST'te tarihe geçen anlar: İnsanlı ve insansız savaş uçakları birlikte uçtu!
TEKNOFEST'te tarihe geçen anlar: İnsanlı ve insansız savaş uçakları birlikte uçtu!
Ünlü sosyal medya fenomeni trafikte kavga etti! Tekme yurmuklar havada uçuştu: O anlar kamerada!
Ünlü sosyal medya fenomeni trafikte kavga etti! Tekme yurmuklar havada uçuştu: O anlar kamerada!
Son anket sonuçları! Ahmet Şık ve Selahattin Demirtaş kavgası! Hadi Özışık'ın konuğu Cem Küçük
Son anket sonuçları! Ahmet Şık ve Selahattin Demirtaş kavgası! Hadi Özışık'ın konuğu Cem Küçük
Suriye'de patlama! Valilik acı haberi duyurdu: 2 polis şehit oldu, 7 polis yaralandı
Suriye'de patlama! Valilik acı haberi duyurdu: 2 polis şehit oldu, 7 polis yaralandı
CHP'nin "Kiraları Düşüreceğiz" reklamı sosyal medya'nın gündemine oturdu!
CHP'nin "Kiraları Düşüreceğiz" reklamı sosyal medya'nın gündemine oturdu!