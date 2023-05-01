BIST 4.618
DOLAR 19,44
EURO 21,44
ALTIN 1.243,60
HABER /  GÜNCEL

Bursa can pazarı! Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölüler ve çok sayıda yaralı var!

BURSA'nın İnegöl ilçesi yakınlarında, Çanakkale’den tarihi geziden dönen öğrencileri taşıyan tur otobüsü bariyerlere çarparak orta refüje devrildi. Kazada birisi şoför 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı bulunuyor.

Abone ol

Kaza, Bursa Ankara karayolu 37.kilometresinde Şehitler Mevkisi’nde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini Çanakkale gezisinden Ankara’ya geri götüren Kemal A. İdaresindeki 06 BFV plakalı tur otobüsü saat 00.30 sıralarında bariyere çarparak orta refüje devrildi.

Kazada can pazarı yaşanırken, olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiyesi, 112, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yan yatan otobüsün altında sıkışan 2 yolcu ve otobüsün şoförü hayatını kaybederken, otobüsteki çok sayıda yaralı 112 ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolunda trafikte aksamalar yaşandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan Beşiktaş maçı sonrası şampiyonluk açıklaması! "4 maç üst üste kazandığımızda..."
Okan Buruk'tan Beşiktaş maçı sonrası şampiyonluk açıklaması! "4 maç üst üste kazandığımızda..."
1 Mayıs mesajları resimli, kısa, 1 Mayıs kutlama-tebrik sözleri 2023
1 Mayıs mesajları resimli, kısa, 1 Mayıs kutlama-tebrik sözleri 2023
Şenol Güneş'ten derbi sonrası Okan Buruk yorumu: Bazen kendini kaybedebiliyor!
Şenol Güneş'ten derbi sonrası Okan Buruk yorumu: Bazen kendini kaybedebiliyor!
Halk Tv yayınında gaf! Gazeteci Şirin Payzın Gültekin Uysal adını şaşırdı, sosyal medyanın diline düştü!
Halk Tv yayınında gaf! Gazeteci Şirin Payzın Gültekin Uysal adını şaşırdı, sosyal medyanın diline düştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: DEAŞ'ın sözde lideri Suriye'de etkisiz hale getirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: DEAŞ'ın sözde lideri Suriye'de etkisiz hale getirildi!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Sen bakan makan olmadın niye millete yalan söylüyorsun"
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Sen bakan makan olmadın niye millete yalan söylüyorsun"
Beşiktaş Galatasaray'ı geriden gelerek devirdi! Aslan zirve yarışında yara aldı...
Beşiktaş Galatasaray'ı geriden gelerek devirdi! Aslan zirve yarışında yara aldı...
Yılmaz Özdil isyan etti! CHP'ye İzmir mitingi tepkisi: Ahmet Davuoğlu ve Ali Babacan'a ateş püskürdü!
Yılmaz Özdil isyan etti! CHP'ye İzmir mitingi tepkisi: Ahmet Davuoğlu ve Ali Babacan'a ateş püskürdü!
ABD, Sudan’a askeri nakliye gemisi yolladı
ABD, Sudan’a askeri nakliye gemisi yolladı
Hatay’da feci kaza! 3 gün önce almıştı: Arabanın motoru metrelerce ilerde bulundu!
Hatay’da feci kaza! 3 gün önce almıştı: Arabanın motoru metrelerce ilerde bulundu!
Şırnak'ta 2 asker şehit 45 kişi yaralanmıştı! Yürekleri yakan kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Şırnak'ta 2 asker şehit 45 kişi yaralanmıştı! Yürekleri yakan kazanın görüntüleri ortaya çıktı
TEKNOFEST'te tarihe geçen anlar: İnsanlı ve insansız savaş uçakları birlikte uçtu!
TEKNOFEST'te tarihe geçen anlar: İnsanlı ve insansız savaş uçakları birlikte uçtu!