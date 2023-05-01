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Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener 'ilk kez milli oldu'.. Meral Akşener kürsüden kahkahaya boğdu...

MİLLET İtitfakı ortaklarının İzmir'de gövde gösterisi yaptığı mitingde bir ilk yaşandı. Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener, ilk kez bir mitingde eşinin yanında podyuma çıktı. Eşiyle el ele halkı selamlayan Meral Akşener "Herkes eşiyle çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu. Utandı ve kaçtı" dedi.

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Millet İttifakı’nın 6 lideri ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Gündoğdu Meydanı’ndaki ‘Büyük İzmir Mitingi’nde 1 milyondan fazla kişiye seslendi. İzmir Gündoğdu Meydanı aynı zamanda ilklere sahne oldu. Tüm liderler vatandaşın karşısına eşleriyle birlikte çıktı. Ardından da topluca fotoğraf çektirildi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sahneye eşi Tuncer Akşener ile birlikte el ele ve yüzünde gülücükler acarak çıktı. Bu güne kadar siyaset sahnesinde görünmeyen eşi Tuncer Akşener’le birlikte kürsüden İzmirlileri selamladı.

İlk defa milli oldu, utandı

Akşener, selamlanın ardından sahneyi terk eden eşi için, “Herkes eşiyle çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu. Utandı ve kaçtı” dedi.

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