Adile Naşit'in çay tepsisini çaldılar! Tanju Özcan: O tepsi ya güzellikle gelecek ya da...

BOLU'da Ramazan Bayramı öncesi açılan 13 dev heykelden Yeşilçam'ın ve Hababam Sınıfı filmlerinin sembol ismi Adile Naşit'in heykelinin çay tepsisi çalındı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan küplere bindi... Belediyesi'

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Ramazan Bayramı'ndan önce Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan 13 dev heykelden biri olan Adile Naşit heykeliyle ilgili ilginç bir olay yaşandı. Hababam Sınıfı'ndaki Hafize Ana karakterini canlandırınan heykelin elindeki çay tepsisi çalındı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter'dan olaya tepki gösterdi:

Ya gelecek ya getirmesini bilirim...

"Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Geri zekâlılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim! Uyarıyorum! O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim!!!"