Seçime tam 2 hafta kala Optimar'dan son anket! İYİ Parti baraj altı, Babacan ve Davutoğlu, siyaset mezarlığına...

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için peş peşe anketler gelmeye devam ediyor. Gerçekleştirdikleri son seçim anketini değerlendiren OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir "Erdoğan'ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik" dedi. AK Parti'nin CHP karşısında 8 puanın üzerinde bir oy aldığını belirten Daşdemir, İYİ Parti için ise işlerin hiç de iyi olmadığını söyledi. İŞte son seçim anketinin sonuçları...

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Bugün itibarıyla tam 2 hafta kalan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri için peş peşe anketler gelmeye devam ediyor. "Türkiye'nin Nabzı" konseptiyle haftalık olarak gerçekleştirdiği seçim anketlerinin sonuncusunu açıklayan OPTİMAR Araştırma başkanı Hilmi Daşdemir, "Sayın Erdoğan'ın önde olmadığı hiçbir anket görmedik" dedi. AK Parti'nin de CHP karşısında 8 puanın üzerinde bir farkla kazandığını belirten Daşdemir'e göre, Meral Akşener'in İYİ Parti'si ise baraj sınırında. İşte Daşdemir'in açıklamasından satır bayları...

- 2014 ve 2018 seçimlerinde seçim ilk turda bitecek diyen ve oranlarda nokta atışı yapan bir araştırma kuruluşu olarak "51-53 arasında Erdoğan oy alacak" tespitimiz birebir sonuç verdi.

- Seçime yakın bir zaman kala ancak taşlar tam manasıyla yerine oturabiliyor. Ve şu an o sürece girdik. Her geçen gün tablonun daha da netleştiği bir aşamadayız ve seçmenin tercihlerinin biraz daha netleştiğini görüyoruz.

Kararsızlar AK Parti ve Erdoğan'a döndü

- Kararsızların ağırlıklı olarak Ak Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın seçmen kitlesi olduğundan ve yeniden burada konsolide olmasından hareketle bakacak olursak onların da son dönemde kararların netleşme eğilimi içerisinde olduğunu müşahede ediyoruz.

Erdoğan'ın önde olmadığı bir anket sonucu yok

- Seçim anketi çalışmalarımızla ilgili şunu söyleyebilirim; Şu an itibari ile baktığımızda biz sürekli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araştırmalarda önde gördük.

Erdoğan hala Kılıçdaroğlu'nun önünde

- Bon seçim anketimizin sonuçlarına bakacak olursak AK Parti'nin CHP'ye 8 puandan fazla fark attığını ve Meral Akşener'in İYİ Parti'sinin yaşanan kriz ve çelişkiler sonrasında baraj sınırına düştüğünü görüyoruz. Yine Sayın Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde seçimi önce tamamlayacağı sonucunu görüyoruz.

BBP ve Yeniden Refah 2 puan getirecek

- Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik ve Yeniden Refah Partisi için de oy oranlarının ayrı ayrı yüzde 1'lerde olduğunu görüyoruz ki bu da Cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 2'lik önemli bir paya tekabül ediyor.

Kaybeden muhalefette neler olur?

Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce planı

- Anketler bize Erdoğan zaferinin yakın ve olası olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda sayın Erdoğan'ın ipi göğüslemesi durumunda muhalefette bazı taşlar yerinden oynayacak. Sayın Kılıçdaroğlu kaybetmesi durumunda "Kaybederek kazanmış bir isim" senaryosuna sarılacaktır. Bunu da Muharrem İnce üzerinden yapması muhtemel. "Muharrem İnce yüzde 30,6 oy almıştı. Ben %48 49 oy aldım. Oyları arttırdım" diyerek CHP Genel Başkanlığını korumak isteyecektir.

Partisi seçime girmeden mezara gidecekler

- Diğer yandan baktığımızda siyasette kurdukları parti seçime girmeden siyaseti bırakacak olan isimler olacak. Kim bunlar? Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu gibi isimler. CHP listelerinden meclise girme çabasında oldukları için partileri seçimi görmeden yok olmuş olacak.

Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu...

- Yine 14 Mayıs seçimlerinde alınacak bir mağlubiyet Saadet Partisi'nin tarihe gömülmesine, ya da diğer bir deyişle siyasi partiler mezarlığında yerini almasına neden olacaktır. Bunları tarih yazacak. Zorlu, tepki çeken ittifak girişimleri, siyasi çelişkiler ve nihayetinde bu isimler siyasette önümüzdeki dönemde belirleyici bir aktör olarak karşımıza çıkmayacaklar. Bunun önemli bir saptama olarak karşımızda durduğunu söylemek gerekiyor.