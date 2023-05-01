14 Mayıs'a tam 2 hafta kala son anket çıktı! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce dibe vurdu

14 Mayıs 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine tam 14 gün kaldı. Liderlerin mitingleri tam gaz devam ederken, meydanlarda "en fazla kalabalığı sen topladın ben topladım" savaşı da sürüyor. Bir yandan da anket firmaları üst üste anket sonucu açıklıyor. Son anket Piar Araştırma'dan geldi. İkinci tura kalacağını iddia eden Muharrem İnce, Sinan Oğan'ın da gerisinde kaldı.