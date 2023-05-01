14 Mayıs'a tam 2 hafta kala son anket çıktı! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce dibe vurdu
14 Mayıs seçimlerine 14 gün kaldı. İki hafta sonra bugün seçimlerin sonuçları belirlenmiş olacak. Piar Araştırma, son seçim anketini paylaştı. Seçimlerde ismi üzerinde en fazla tartışma yürütülen Muharrem İnce listenin dibine demir atarak Sinan Oğan'ın da gerisinde kaldı.
14 Mayıs 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine tam 14 gün kaldı. Liderlerin mitingleri tam gaz devam ederken, meydanlarda "en fazla kalabalığı sen topladın ben topladım" savaşı da sürüyor. Bir yandan da anket firmaları üst üste anket sonucu açıklıyor. Son anket Piar Araştırma'dan geldi. İkinci tura kalacağını iddia eden Muharrem İnce, Sinan Oğan'ın da gerisinde kaldı.
PİAR Araştırma, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi için yaptığı son anket çalışmasını yayınladı. PİAR'ın son anketine göre Kemal Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın. Sinan Oğan ise Muharrem İnce'nin neredeyse iki katı oy alıyor.
Araştırmanın 15-18 Nisan tarihleri arasında 'Türkiye genelini temsil eden 40 ilde', 5 bin 400 katılımcı ile yüz yüze mülakat ve CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemi ile yapıldığı duyuruldu. Araştırmada hata aralığı 1,33 olarak belirlendi.
Piar Araştırma'nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 50'ye yaklaştığını gösterirken, Muharrem İnce, yüzde 1.2'ye gerileyerek Sinan Oğan'ın da gerisine düştü. İşte Piar Anketinin sonuçları...