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Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Şık'ı topa tuttu! 'Hastalıklı bakış ağzından kaçmadı...'

Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Şık'ı topa tuttu! 'Hastalıklı bakış ağzından kaçmadı...'

HDP'nin yedeği Yeşil Sol Parti ile TİP Milletvekili Ahmet Şık birbirine girdi. "Selahattin'i çıkar HDP'den griye bir şey kalmaz" ve "Kürt faşistlerle uğraşamam" diyen Ahmet Şık'a bu kez Sırrı Süreyya Önder sert sözlerle yüklendi. Ahmet Şık'ın sözleri için Önder, “Ağızdan kaçan, kastı aşan bir durumun olmadığını” söyledi.

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Yeşil Sol Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın HDP ve Kürtlere yönelik büyük tartışma yaratan sözleri ile ilgili olarak “Hastalıklı bir bakış açısı” ifadesini kullandı. Şık’ın sözlerinde “Ağızdan kaçan, kastı aşan bir durumun olmadığını” savunan Önder, konunun bir eğitim meselesi olduğunu ve bunu çözmenin TİP Genel Merkezi’nin görevi olduğunu belirterek Ahmet şık'ın TİP'den gönderilmesi gerektiğini ima etti. 

Ahmet Şık'ı yok sayacağız

Bundan sonra Ahmet Şık’ı yok sayacaklarını ifade eden Önder, “Ahmet’in bu sözünden daha vahim olanı ayrılırken kullandığı ifadelerdi. O zamandan bu arkadaşın yetkin bir şekilde uyarılması gerekirdi. Suç duyurusu metni gibi ayrılış gerekçesi olmaz yani” dedi. Twitter’da açılan bir odada konuşan Önder, Ahmet Şık’ın açıklamalarının ittifaka zarar verip vermediği sorusuna “Bunun evet, hayır diye bir kolay yanıtı yok” diye yanıt verdi. Önder şöyle devam etti:

Özür tamam ama yeterli değil

“Bu durum kabul edilemez. Bu durum incitici, bunun da altını çizmek lazım. Açıklanan özür görmezden gelinemez ama yeterli mi sorusu tartışmaya muhtaç. Fakat kendimize dair, yani konuştuğumuz ittifak içerisinde bir güç ise eğer bu, bakış açısı bir parça hastalıklı bir bakış açısı. Genellikle de baş edemediğimiz kısmı burası. Çünkü düşmanca bakan insanların o bakış açısındaki patolojiyi sergilemek, teşhir etmek kolay. Zihne sızmış kavramlar, kelimelerle matah bir şeyler söylediğini zannedenleri düzeltmeye çalışmaktan bitap düşüyoruz. Oysa bu enerjimizi seçime harcamamız gerekiyordu.”

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