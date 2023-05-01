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Paraguay’ın yeni başkanı Santiago Pena oldu

Paraguay’ın yeni başkanı Santiago Pena oldu

Paraguay’da bu pazar günü yapılan seçimlerde ilk sonuçlara göre devlet başkanlığını Santiago Pena'nın kazandığı açıklandı.

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Paraguay Seçim Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre sandıkların yüzde 85’inin açılmasının ardından, tek tur usulünce yapılan başkanlık seçimlerini oyların yüzde 43,5’ini alan muhafazakar Colorado Partisi’nin adayı Santiago Pena kazandı. Seçimde ikinci sırayı alan muhalefetteki merkez sol ittifakının adayı Efrain Alegre ise yüzde 27,58 oy oranında kaldı. Seçimde Ulusal Haçlı Partisi adayı Paraguayo Cubas ise beklenmedik bir şekilde yüzde 22,18 oy alarak sürpriz yaptı.

Seçimin galibi Santiago Pena’ya ilk tebrik Paraguay’ın şu anki devlet başkanı olan, yine Colorado Partisi üyesi Mario Abdo Benitez’den geldi. Pena’yı ayrıca Arjantin devlet başkanı Alberto Fernandez ve Brezilya başkanı Lius Inacio Lula da Silva tebrik etti.

Santiago Pena, Paraguay’ın yeni başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmasında birçok Paraguaylının içine düştüğü kaderciliği ortadan kaldıracağına söz vererek yarından itibaren herkesin istediği Paraguay’ı tasarlamaya başlayacağını söyledi. Pena ayrıca “Bugün kişisel bir zaferi değil, toplumsal barış yolunu seçen bir halkın zaferini kutluyoruz” sözlerini kullandı.
Seçime katılım yüzde 59,75’e ulaşırken, seçimlerin genellikle sakin bir ortamda geçtiği ve gün boyunca ülke genelinde 5 seçim suçu şikayetinin kaydedildiği bildirildi. Bu şikayetlerin başkent Asuncion’da yaşanan ufak tefek olaylar ile Sapucai şehrinde parti yetkililerinin yumruklaşması olduğu öğrenildi.

Paraguay’da 2008 ile 2013 yılları haricinde, 1946 yılından bu yana başkanlık seçimlerini Santiago Pena’nın üyesi olduğu Colorado Partisi adayları kazanıyor.

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