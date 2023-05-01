Kemal Kılıçdaroğlu, 7 maddeyle açıkladı hepsi için planlarımız hazır

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yayınladığı son videosunda orta sınıfa dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, çalışanlar için gelir vergisini yeniden düzenleyeceklerini ve asgari ücretlilerden vergi alınmayacağını söyledi.

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HP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yaklaştıkça vaatlerini anlattığı videolu paylaşımlarına devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, son paylaşımında orta sınıfın yok edildiğine dikkat çekerek, "Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Bugün beyaz yakalı emekçilere seslenmek istiyorum. Türkiye, tarihinin en ağır ekonomi krizini yaşıyor. Bir buhranın içindeyiz. Silindir gibi geçtiler emekçinin üstünden. Ben, yakanız ne olursa olsun orta sınıfın büyümesi gerektiğine inanırım. Türkiye'de bir küçük zümre dışında toplumun tüm kesimleri gıda ve barınma krizi ile kuşatılmış durumda. Orta sınıf yok edildi. Tüm yakalar, ister beyaz, ister mavi hepimiz birbirimize bağlıyız. Yoksulluk sınırı 31 bin 240 liraya yükseldi. Buna hiçbir sistem dayanmaz, çöker. Bugün her sabah daha fazla yurttaşımız yoksulluğa uyanıyor. Bay Kemal için orta sınıf nedir? Güvenli bir işi olan, evi olan, tasarruf edebilen, geleceğe yatırım yapabilen, çocuğunun eğitim parasına gücü yeten sınıf orta sınıftır. Bu sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi güçlendireceğim.

"Asgari ücretliden vergi almayacağız"

Bunları nasıl yapacağız? Bir, ülkede güven ortamını sağlayarak yatırımı çekeceğiz. İki, halktan çalınanı halka teslim edeceğiz. Üç, Türkiye'yi ucuz iş gücü, yüksek enflasyon sarmalından çıkarıp dünyayla rekabet eden direnişli yeni sanayi altyapısını kuracağız. Dört, çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız. Beş, kadınların çalışma yaşamına katılımını artıracağız. Altı, sanayiyi tüm Türkiye'ye yayarak ekonomik mobilite yaratacağız, Anadolu'yu yeniden şaha kaldıracağız. Yedi, organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Hepsi için planlarımız hazır. Bir oy, tek gereken o. Sevgiyle kalın."