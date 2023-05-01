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İsmail Güneş kimdir, ne oldu, neden saldırıya uğradı? İsmail Güneş filmleri hangisi

İsmail Güneş kimdir, ne oldu, neden saldırıya uğradı? İsmail Güneş filmleri hangisi

Yönetmen İsmail Güneş, İstanbul Maltepe'de korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundakileri uyarması nedeniyle çıkan kavgada darbedilerek yaralandı. Bu üzücü gelişme sonrasında İsmail Güneş'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir İsmail Güneş, aslen nereli, eşi kim? Yönetmen İsmail Güneş filmleri hangisi?

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Yönetmen, senarist ve yapımcı 61 yaşındaki İsmail Güneş, İstanbul Maltepe'de, bir düğün konvoyundakiler tarafından darbedildi. Eşiyle sahilde yürüyüş yaparken darp edilen yönetmen İsmail Güneş'in hayatı merak konusu oldu. Peki İsmail Güneş kimdir, aslen nereli, eşi kimdir?

Yaralanan Güneş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, spor yapmak için eşiyle sahile inen yönetmen İsmail Güneş, Maltepe'de Bağdat Caddesi'nde, korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundakileri uyarınca, konvoyda bulunan bir grup, Güneş'e saldırdı.

Haber verilmesi üzerine Güneş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre Güneş, hastanedeki tedavisi sonrasında taburcu edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İsmail Güneş kimdir?

61 yaşında olan İsmail Güneş aslen Samsunlu. İsmail Güneş, Film Yönetmenleri Derneği ikinci başkanı ve Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği yönetim kurulu başkanı, Türk yönetmen, senarist, yapımcı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi.

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