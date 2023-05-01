BM Sudan'a elçi gönderecek: "Son derece endişeliyiz"

Birleşmiş Milletler (BM), ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmaların devam ettiği Sudan’a elçi gönderecek.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Sudan'daki durumu "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirerek, Sudan'da hızla kötüleşen insani krizin ortasında Guterres'in BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'i "derhal bölgeye" göndereceğini aktardı. Sudan’daki insani krizin hızlı şekilde derinleştiğini ifade eden Dujarric, "Son derece endişeliyiz” dedi.

Sudan’da can kaybı artıyor

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 528'e, yaralı sayısı ise 4 bin 599'a ulaştı.