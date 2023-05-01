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İstanbul'da 1 Mayıs'ta yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu bakın yüzde kaç oldu

İstanbul'da 1 Mayıs'ta yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu bakın yüzde kaç oldu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle İstanbul'da yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, sabah saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 6 olarak ölçüldü.

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Megakentin çözülmeyen en büyük sorunları arasında trafik geliyor... Sabah saatlerinde iş ve okula yetişmek isteyen vatandaşları canından bezdiren İstanbul trafiği kronikleşen bir sorun haline geldi.

Binlerce vatandaşın sabah saatlerinde işe gitmeye çalıştığı megakentte az da olsa trafiğin boş olduğu manzalarar yaşanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nünde resmi tatil olması trafikte yüzleri güldürdü.

Megakentte hafta içi sabah saatlerinde yoğun olan İstanbul trafiği resmi tatil sayesinde rahatladı.

Trafik yüzde 6

Trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritasında yüzde 6 olarak görülürken, metrobüs durakları ve birçok toplu taşıma aracında da aynı sakinlik yaşandı.

E-5 Yenibosna ve Şirinevler mevkiinde Avcılar ve Topkapı istikametinde de trafiğin boş olduğu görüldü.

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