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Bugün kargolar açık mı 1 Mayıs kargo çalışam saatleri-2023

Bugün kargolar açık mı 1 Mayıs kargo çalışam saatleri-2023

Türkiye, bir 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor. Heyecanla beklenen İşçi Bayramı'nda PTT ve kargoların mesai durumu da gündem olmuş durumda. İşte, binlerce vatandaşımızın hakkında araştırma yapıyor. Peki Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, PTT kargo, MNG kargo bugün çalışıyor mu?

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Bugün 1 Mayıs... Tüm dünyada ve ülkemizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanıyor. Aynı zamanda yaz mevsimini de müjdeleyen bu güne ilişkin en çok merak edilen konulardan biri olan; 1 Mayıs'ta PTT ve kargolar açık mı sorularının cevaplarına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

1 Mayıs PTT ve kargolar açık mı? 

PTT ve kargolar, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle bugün kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

1 Mayıs tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 2 Mayıs 2023 Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

1 Mayıs resmi tatil mi? 

2008 Nisan'ında, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 1 Mayıs ile ilgili detaylar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada yer alıyor. 

Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmişti. Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

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