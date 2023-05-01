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Haaland rekor kırdı Manchester City liderliğe yükseldi sezon bitmeden 50 gole ulaştı

Haaland rekor kırdı Manchester City liderliğe yükseldi sezon bitmeden 50 gole ulaştı

Premier League'de Arsenal'le şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 1-0 geriye düştüğü Fulham deplasmanında 1-2 kazanarak zirveyi ele geçirdi. Erling Haaland, gol sayısını 34'e çıkararak Andy Cole (1993-94) ve Alan Shearer'ın (1994-95) paylaştığı bir Premier League sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

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Zirve yarışındaki Manchester City, puan tablosunun ortalarındaki Fulham'a konuk oldu.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Haaland'ın (penaltıdan) 3. dakikada ve Alvarez'in de 36. dakikadaki golleriyle art arda 8. galibiyetini aldı.

Fulham'ın golü ise 15. dakikada Vinicius'tan geldi.

Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, gol sayısını 34'e çıkararak Andy Cole (1993-94) ve Alan Shearer'ın (1994-95) paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

Bu sezon ilk defa giydiği Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 44. maçına çıkan 22 yaşındaki Haaland, 50. golüne imza attı.

Puanını 76'ya çıkaran Manchester City, maç eksiğine rağmen Arsenal'ın bir puan önünde liderliğe yerleşti.

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