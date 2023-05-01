1 Mayıs 2023 altında düşüş var! Anlık altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları araştırılıyor.1 Mayıs 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar? Bugün altında düşüş var. Altının onsu 1.981 dolar civarında işlem görüyor. İşte piyasalarda son durum...

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Altının ons fiyatındaki düşüş gram ve çeyrek altın fiyatını etkiliyor. 1 Mayıs 2023 düşüş var. Altının onsu 1.981 dolardan işlem görüyor. Peki yatırımcıyı Mayıs ayında nasıl bir tablo bekliyor?

1 Mayıs 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.239,84-1.240,09

Çeyrek altın 2.244,00-2.295,00

Yarım altın 4.476,00-4.577,00

Cumhuriyet altını 8.897,00-9.046,00

Finans analisti İslam Memiş, BTChaber'de kaleme aldığı yazısında kritik açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:

Mayıs ayı fırtınalı geçecek

Nisan ayı dışarda sakin geçerken, içerde fırtınalı geçti.

Mayıs ayı ise hem içerde hem de dışarda fırtınalı geçecek gibi duruyor.

Çünkü 3 Mayıs’ta Fed’in faiz kararı küresel piyasalarda, 14 Mayıs seçim kararı yurt içi piyasalarda volatiliteye neden olabilir.

Ondan sebep Mayıs’ta kemer takmak şart.

12-15 Mayıs'a dikkat

Seçimlere iki hafta kaldı.

Seçim tarihi yaklaştıkça stres ve volatilite de artıyor.

Yaklaştıkça stres ve volatilite daha da artacak.

Zamanında hazırlık yapanların sessizce beklemesi gereken bir süreç olacak.Sosyal medya algı da, sanal kumarhaneler kampanyada, serbest piyasalar fırsatçılıkda yarışacak. Özellikle 13-15 Mayıs günlerine çok ama çok dikkat edin! Volatiliteyi o kadar çok abartılacak ki, kim ne yaptığını bilmeyecek.Bu iki gün içerisinde batan çok kişi olacak.

Özellikle seçimin ikinci tura kalma ihtimalinde piyasaların vereceği sert tepkiler kaçınılmaz olur.Doğru fiyatlamalar için Haziran’ı beklemek gerek.