1 Mayıs nöbetçi noter hangisi? Bugün noterler açık mı, kaça kadar açık-saatleri 2023

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı.. Tüm dünyada işçilerin haklarını korumak için kutlanan 1 Mayıs ülkemizdeki resmi tatillerden birisi. Dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi yani bugün birçok kurum kapalı olacak. Peki noterler bugün çalışıyor mu, açık mı? Resmi tatil olduğu için noterler kapalı olacak. Salı günü noterler yeniden aynı saatte hizmet verecek. Nöbetçi noteri ise bulunduğunuz ilçeden öğrenebilirsiniz.

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Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. 2023 yılının resmi tatillerinden biri olan 1 Mayıs'ta başta devlet ve kamu kurumları olmak üzere birçok kurum kapalı oluyor. 1 Mayıs'ta noterlerde işlem yapması gereken vatandaşlar bu tarihte noterlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. 1 Mayıs noterler açık mı kapalı mı soruları araştırılıyor. Emek ve Dayanışma Günü bu sene pazartesi gününe denk geliyor. İşte noterlerin çalışma saatleri...

1 Mayıs resmi tatil mi?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs noterler açık mı?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan Salı günü görülecek.

Noterler eskiden yalnızca hafta içi 09.00 – 17.00 saatleri arasında mesai yapan kurumlardı. Fakat 6 Nisan 2019 senesinde gelen bir yenilik ile hafta sonu her bölgede belli bir noterin "nöbetçi noter" olarak hizmet vermesi gerekliliği kararlaştırıldı ve uygulamaya konuldu.

Nöbetçi noter uygulaması

Nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verir. Hangi noterin nöbetçi olduğu bilgisine internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Nöbetçi noterler Cumartesi günleri 09:00-16:00 arası, Pazar günleri ise 10:00-14:00 arasında hizmet verir.