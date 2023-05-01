Miting öne alındı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan İstanbul'da karşı karşıya gelmeyecek

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Mayıs'ta İstanbul'da miting yapacaktı. Aynı gün aynı şehirde kimin daha çok kalabalığa hitap edeceği merak ediliyordu. Son gelişmeye göre Kılıçdaroğlu ve Erdoğan İstanbul'da aynı gün konuşmayacak. Kılıçdaroğlu'nun mitinginin tarihi öne alındı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı gün İstanbul'da miting yapacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun mitinginin tarihi değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Seçim Hattı'nın haberine göre, CHP lideri ise, 7 Mayıs yerine 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda vatandaşa hitap edecek.