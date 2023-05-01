BIST 4.618
DOLAR 19,46
EURO 21,44
ALTIN 1.238,49
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Miting öne alındı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan İstanbul'da karşı karşıya gelmeyecek

Miting öne alındı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan İstanbul'da karşı karşıya gelmeyecek

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Mayıs'ta İstanbul'da miting yapacaktı. Aynı gün aynı şehirde kimin daha çok kalabalığa hitap edeceği merak ediliyordu. Son gelişmeye göre Kılıçdaroğlu ve Erdoğan İstanbul'da aynı gün konuşmayacak. Kılıçdaroğlu'nun mitinginin tarihi öne alındı...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı gün İstanbul'da miting yapacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun mitinginin tarihi değişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Seçim Hattı'nın haberine göre, CHP lideri ise, 7 Mayıs yerine 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda vatandaşa hitap edecek. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
14 Mayıs'a tam 2 hafta kala son anket çıktı! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce dibe vurdu
Foto Galeri 14 Mayıs'a tam 2 hafta kala son anket çıktı! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce dibe vurdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
1 Mayıs nöbetçi noter hangisi? Bugün noterler açık mı, kaça kadar açık-saatleri 2023
1 Mayıs nöbetçi noter hangisi? Bugün noterler açık mı, kaça kadar açık-saatleri 2023
İbrahim Tatlıses'in kızından çok konuşulacak Millet İttifakı paylaşımı
İbrahim Tatlıses'in kızından çok konuşulacak Millet İttifakı paylaşımı
1 Mayıs kutlamaları olaylı başladı! Taksim'e çıkmak isteyenlere polis izin vermedi, gözaltılar var
1 Mayıs kutlamaları olaylı başladı! Taksim'e çıkmak isteyenlere polis izin vermedi, gözaltılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Yeni Zigana Tüneli ne zaman hizmete girecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Yeni Zigana Tüneli ne zaman hizmete girecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum
Başakşehir'de platonik aşk cinayeti! Genç kızı öldürüp ardından intihar etti
Başakşehir'de platonik aşk cinayeti! Genç kızı öldürüp ardından intihar etti
Bugün kargolar açık mı 1 Mayıs kargo çalışam saatleri-2023
Bugün kargolar açık mı 1 Mayıs kargo çalışam saatleri-2023
Haaland rekor kırdı Manchester City liderliğe yükseldi sezon bitmeden 50 gole ulaştı
Haaland rekor kırdı Manchester City liderliğe yükseldi sezon bitmeden 50 gole ulaştı
1 Mayıs 2023 altında düşüş var! Anlık altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?
1 Mayıs 2023 altında düşüş var! Anlık altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?
AK Parti İl Başkan yardımcısından mitinge gidenlere ağır hakaret! 'Haysiyetsizler...'
AK Parti İl Başkan yardımcısından mitinge gidenlere ağır hakaret! 'Haysiyetsizler...'
Van'da inci kefalinin zorlu göçü başlıyor
Van'da inci kefalinin zorlu göçü başlıyor
İstanbul'da 1 Mayıs'ta yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu bakın yüzde kaç oldu
İstanbul'da 1 Mayıs'ta yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu bakın yüzde kaç oldu