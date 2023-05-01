1 Mayıs için izinsiz Taksim'e çıkmaya çalışanlara gözaltı!

İSTANBUL'da 1 Mayıs kutlaması için BEŞİKTAŞ'ta toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti. Polisin dağılın uyarısına rağmen dağılmayan 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.Abone ol
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde toplanan bir grup Taksim Meydanı'na çıkmak istedi.
İzinsiz olarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grubun dağılmasını istedi.
Polisin uyarılarını dikkate almayan 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı. 24 göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.