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Fenerbahçe yöneticisinden Yusuf Günay tepkisi: Bu işte bir tutarsızlık var

Fenerbahçe yöneticisinden Yusuf Günay tepkisi: Bu işte bir tutarsızlık var

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 3-1 yendi. Maç sonrasında Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu'ndan sürpriz bir paylaşım geldi.

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Süper Lig devi Fenerbahçe cephesi, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay ile ilgili açıklama yaptı.

Geride kalan haftada sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın eski yöneticisi olan Yusuf Günay'ın Dursun Özbek'in TFF ziyareti sırasında görüşmede yer aldığını öne sürdü. Bu iddianın ardından Yusuf Günay, Fenerbahçe'ye cevap verdi.

Dursun Özbek ile TFF Başkanvekili Günay yan yana izledi 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Beşiktaş - Galatasaray derbisini sarı-kırmızılıların eski yöneticisi TFF Başkan Vekili Yusuf Günay ile birlikte izlemesine Fenerbahçe'den tepki geldi.

Fenerbahçeli Yönetici Sertaç Komsuoğlu, sosyal medyada hesabından "Bu işte bir tutarsızlık var…" diyerek Dursun Özbek ile Yusuf Günay'ın fotoğrafını paylaştı.

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