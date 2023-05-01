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Bitcoin, Dolar-Euro ne kadar oldu? Dolar yükseliyor Euro'da düşüş var

Bitcoin, Dolar-Euro ne kadar oldu? Dolar yükseliyor Euro'da düşüş var

Dolar, euro ve bitcoinmayıs ayına nasıl başladı? Dolar yükseliyor Euro'da düşüş var. Öte yandan Nisan ayını 30 bin dolar sınırında kapatan Bitcoin için dikkat çeken bir iddia var.

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Morgan Stanley, seçimin ardından hangi ittifak kazanırsa kazansın dolar kurunda ilk etapta yukarı yönlü hareketler bekliyor.  İngiliz HSCB bankası da seçimden sonra doların ilk etapta 20 TL, yıl sonuna doğru ise 23 ve 24 TL’yi bulacağını söylüyor.

1 Mayıs 2023 19,4528 liradan alınan dolar 19,4603 liradan satılıyor. 21,4252 liradan alınan Euro ise  21,4521 liradan satılıyor.

Bitcoin için çılgın iddia

Bitcoin(BTC) 28.633 dolardan Türk lirası karşısında ise 556.882 TL‘den işlem görüyor. Ethereum(ETH) 1.848, BNB (BNB) 333, Tether(USDT) 1,0005 dolar civarında işlem görüyor.

Bitcoin, Nisan ayı boyunca 30 bin doların hemen üzerindeki direnci geçemedi.  Bitcoin için Bloomberg verileri son derece pozitif bir geleceğe işaret ediyor. Bitcoin fiyatının 2024’de 100 bin doların üzerine çıkma iddiası konuşuluyor.

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