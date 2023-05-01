İzmir'deki köy okullarında "Hayalimi Kodluyorum Projesi" başlatıldı

İzmir'de, Amazon Türkiye ile Hayalime Ortak Ol Topluluğu'nca köy okullarında başlatılan 'Hayalimi Kodluyorum Projesi'nin tanıtımı için fuar düzenlendi.

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Köy okullarındaki öğrencileri kodlama eğitimi ile tanıştırmayı amaçlayan proje kapsamında, İzmir'in Torbalı, Bornova ve Bergama ilçelerinde belirlenen 5 köy okulundaki 125 öğrenci ve 10 öğretmen için eğitim araçları gönderildi.

Ocak ayından itibaren kodlama eğitimi alan öğrenciler, hazırladıkları 'Gelecekteki Okulunu Hayal Et' temalı kodlama projelerini, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen fuarla tanıttı.

Fuara öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Amazon Türkiye gönüllüleri de katıldı.

'Geleceğe doğru önemli bir adım'

Amazon Türkiye İletişim Direktörü Hande Orhan, yaptığı açıklamada, öğrencileri STEM (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) ilkeleriyle tanıştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin kodlama üzerinden mühendislik becerisine sahip olmaları için bir hayal kurduklarını belirten Orhan, şöyle konuştu:

'Bu hayali tüm dünyada bir büyük global vizyon olarak kuruyoruz ama Türkiye bacağında bu hayale de sağ olsunlar Hayalime Ortak Ol Topluluğu'yla birlikte hayata geçiriyoruz. Topluluk gerçekten hayalimize ortak oldular ve onlar sayesinde İzmir'i bir pilot bölge olarak belirledik. Buradaki köy okullarındaki çocuklara kodlama, kodlamayla birlikte problem çözme, bu yolla hem motor becerilerini geliştirme hem de zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmek için bir program başlattık.'

Kodlama eğitiminin öğrencilerin pozitif bilimlerde daha başarılı olmalarını sağladığını anlatan Orhan, 'STEM ilkelerinin ilk adımı olduğu için bizim için çok kıymetli ve aslında uzun vadede baktığınızda toplumumuzun çok daha bilinçli, çok daha özellikle pozitif bilimlerde ilerleme sağlayabilecek öğrenciler, büyükler yetiştirmesi sağlayacak. O yüzden de geleceğe doğru da önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Her çocuğun, her gencin bir hayali var'

Hayalime Ortak Ol Topluluğu Başkanı Atakan Atalar, dernek olarak eğitim, sanat ve sporda fırsat eşitliğini savunmak için 2017'de yola çıktıklarını belirtti.

Hayalimi Kodluyorum Projesi'ni Amazon Türkiye ile ortaklaşa yürüttüklerini belirten Atalar, şunları söyledi:

'Uzun vadede, Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduktan sonra Köy Enstitüleri'nin yarattığı değer nasılsa, biz de 21. yüzyılda teknoloji dünyasında benzer bir değer yaratmak istiyoruz. Her çocuğun, her gencin bir hayali var. Teknoloji dünyasında kodlama o hayallere giden yolculukta en önemli bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Kodlamanın belli bir aşamasını geçtikten sonra çocuklarımıza, gençlerimize onları biraz daha yatay şekilde uzaklaştırıp endüstriyel kodlama, mekanik kodlama, robotik kodlama, oyun kodlama, uygulama kodlaması gibi alanlara sürüklemek istiyoruz.'

'Projeyi farklı bölgelere taşıyarak sürdüreceğiz'

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott da projeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Amazon Türkiye'nin gülümsemeyi ve gülümsetmeyi seven bir marka olduğunu vurgulayan Marriott, şunları kaydetti:

'Bu kapsamda, halihazırda dünyanın farklı bölgelerinde Amazon Future Engineer gibi programlarla bu konuda gelecek nesle fayda sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de ise eğitim dönemindeki çocukları gülümsetmek ve onların hayatlarında uzun vadeli pozitif bir etki yaratmak adına, Hayalime Ortak Ol Topluluğu ile birlikte anlamlı bir proje başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje kapsamında öğrenciler, STEM ilkeleri doğrultusunda yaptıkları çalışmalar ile fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirirken geleceğin becerilerini de edinme fırsatı yakalıyorlar. Hem çalışanlarımız hem de gönüllülerle el ele yürüttüğümüz projeyi önümüzdeki dönemlerde de farklı bölgelere taşıyarak sürdürmeyi hedefliyoruz.'