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Şenol Güneş'in Ersen Martin'e sorduğu soru sonrası yaşananlar duygulandırdı

Şenol Güneş'in Ersen Martin'e sorduğu soru sonrası yaşananlar duygulandırdı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle aort damarı yırtılan ve halen tekerlekli sandalyeye bağlı olan Türk futbolunun efsane golcülerinden Ersen Martin, Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledi. Karşılaşmanın ardından Şenol Güneş, Martin'in yanına gelirken, "Tanıdın mı beni?" diye sordu. Martin'in Güneş'e karşı kayıtsız kaldığı anlar futbolseverleri duygulandırdı.

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Mayıs 2022'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle aort damarı yırtılan ve ardından tekerlik sandaleyeye bağlı yaşayan Ersen Martin, Beşiktaş- Galatasaray derbisini izleyenler arasındaydı. Türk futbolunun efsane golcüsü maç sonunda her iki takımın futbolcuları ve hocalarıyla buluştu.

"Tanıdın mı beni?"

Ersen Martin'in Şenol Güneş ile buluştuğu anlar futbolseverleri duygulandırdı. Güneş'in "Tanıdın mı beni?" diye sorduğu Martin, kayıtsız kaldı. Daha sonra ikili hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Kalbimiz seninle"

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Ersen Martin'in yanına gelirken, son durumu hakkında bilgi aldı. Deneyimli hoca, Martin ile kısa süre konuştu. Martin'e moral veren Buruk, "Seni iyi gördüm. Senin için dua ediyoruz. Aslan gibi olacaksın. Duamız, kalbimiz seninle. Herkes seni çok seviyor." dedi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Cristoph Daum da dev mücadeleyi tribünde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte izledi. Daum, karşılaşma sonrası ise Şenol Güneş ile Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

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