Araç sahipleri dikkat! Motorine 59 indirim var! 1 Mayıs 2023 benzin ve motorin fiyatları...

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Motorinin litre fiyatı 3 Mayıs 2023 yani yarın gece yarısından itibaren 59 kuruş ucuzlayacak. İşte 1 Mayıs 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki oynaklıkla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik devam ediyor. Motorin fiyatlarında 3 Mayıs çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

20 liranın altına gerileyecek

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.37 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.71 TL'den satılıyor. İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı 20 liranın altına düşecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 20,30 TL

Motorin fiyatı: 19,70 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 20,35 TL

Motorin fiyatı: 19,75 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,71 TL

Motorin fiyatı: 20,10 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,69 TL

Motorin fiyatı: 20,18 TL