2023 KPSS sınavı tarihi ne zaman yapılacak? KPSS başvuru ve sınav tarihleri

Her sene memur olmak isteyen binlerce aday, KPSS sınavında birbirleriyle yarışıyor. Sınava sadece aylar kalınca adaylar tüm detaylar için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. "2023 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, KPSS sınav tarihleri nedir, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorular ÖSYM'nin detayları açıklamasının arkasından belli oldu. İşte, 2023 KPSS sınavına dair tüm ayrıntılar...

Abone ol

ÖSYM'nin yeni yıl için takvimini açıklamasıyla KPSS için de tarihler belirlendi. Tüm gelişmeleri izleyen adaylar, 2023 KPSS sınavı için başvuru ve sınav tarihini merak ediyor. Temmuz'un sonunda başlayacak sınav maratonu, Ağustos'un başında bitecek ve adaylar birkaç farklı oturumda yarışacak. İşte, detaylar...

2023 KPSS başvurular ne zaman?

2023 ÖSYM takviminin açıklanmasıya beraber KPSS başvuru tarihleri de belirlendi.

Buna göre; adaylar, 16 ila 29 Mayıs arasında KPSS sınavı için başvuru yapabilecek. İlk başvuruyu kaçıranlar, geç başvurudan yararlanabilecek.

KPSS geç başvuruları ise 6 ila 7 Haziran 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

2023 KPSS sınavı ne zaman?

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,

2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

2023 KPSS sonuçlar ne zaman açıklanır?

6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.