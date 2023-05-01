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NBA'in son şampiyonu Warriors, konferans yarı finaline çıktı

NBA'in son şampiyonu Warriors, konferans yarı finaline çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Sacramento Kings'i 120-100 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-3 kazanarak konferans yarı finaline çıktı.

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NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Son şampiyon Warriors, Kings'i deplasmanda mağlup ederek Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu.

Warriors'ı galibiyete 50 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üreten Stephen Curry taşıdı. Play-off kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan 35 yaşındaki Curry, bir play-off serisinin 7. maçında en fazla sayı atan isim olarak da kayıtlara geçti.

Andrew Wiggins 17 sayı, 7 ribaunt ve Kevon Looney ise 11 sayı, 21 ribauntluk katkıda bulundu.

Kings'te Domantas Sabonis 22 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, üç maçtır elindeki kırıkla oynayan De'Aaron Fox ise 16 sayı, 6 asistle mücadele etti.

Heat, Knicks deplasmanında kazandı

Doğu Konferansı'nda play-off'lara son sıradan katılmasına rağmen normal sezon lideri Milwaukee Bucks'ı eleyen Miami Heat, konferans yarı finaline de galibiyetle başladı.

New York Knicks deplasmanından 108-101 galip ayrılan Heat, seride 1-0 öne geçti ve saha avantajını ele geçirdi.

Heat'te Jimmy Butler 25 sayı, 11 ribaunt, Kyle Lowry 18 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 4 blok ve Gabe Vincent 20 sayı, 5 asistle oynadı.

Knicks cephesinde R.J. Barrett'ın 26 sayı, 9 ribaunt, 7 asist ve Jalen Brunson'ın 25 sayı, 7 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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