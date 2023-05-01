Haluk Bayraktar kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Emine Bayraktar ve çocukları!

Haluk Bayraktar kimdir, ne mezunu? sorularının yanıtları Haluk Bayraktar ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki polemik sonrası gündemde. 45 yaşındaki Haluk Bayraktar, BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği ve Columbia Üniversitesi mezunu. İşte Haluk Bayraktar'ın eşi Emine Bayraktar ve 2 çocuğu hakkında merak edilenler...

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Haluk Bayraktar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, ne mezunu, eğitimi ne? sorularının yanıtları Haluk Bayraktar ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki polemik sonrası merak ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri-TSK'a ilk İnsansız Hava Aracı-İHA üreten şirket olan Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü olan Haluk Bayraktar, 4 Ekim 1978 İstanbul doğumlu. 45 yaşında olan Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar'ın da ağabeyi. Baykar Teknoloji'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar'ın küçük kardeşi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın eşi.

Haluk Bayraktar'ın babası da kendisi gibi teknoloji üreticisi önemli bir isimdi. Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar'dı. Baykar Teknoloji'nin kurucusu olan Özdemir Bayraktar, 72 yaşında kanser hastalığı sonrası Ekim 2021'de yaşamını yitirmişti.

Türkiye'nin dünya çapında en çok tanınan teknoloji şirketlerinden Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü olan Haluk Bayraktar ne mezunu sorusunun yanıtı ODTÜ ve Colombia Üniversitesi. Haluk Bayraktar, lisans eğitimini ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Colombia Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Haluk Bayraktar'ın yüksek lisansı da endüstri mühendisliği üzerine. Aslen İstanbullu olan Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar İstanbul Sarıyer Garipçe köyü doğumlu. Dolayısıyla Haluk Bayraktar ve Bayraktar ailesinin tamamı aslen İstanbullu. Haluk Bayraktar eşi kim sorusuda en çok merak edilen soruların başında.

Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın eşi Emine Bayraktar'dır. Haluk Bayraktar ve eşi Emine Bayraktar'ın evliliklerinden biri kız biri erkek 2 çocukları bulunmakta. Haluk Bayraktar'ın eşi Emine Bayraktar gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Haluk Bayraktar'ın eşi Emine Bayraktar kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor sorularının yanıtları bilinmiyor. Ancak Haluk Bayraktar sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla sık sık fotoğraflarını paylaşıyor.

Haluk Bayraktar siyasete girer mi?

Haluk Bayraktar'la ilgili merak edilen bir diğer konu da siyasete girip girmeyeceği. Haluk Bayraktar siyasete mi giriyor sorusuna yanıtı yine kendisi verdi. Haluk Bayraktar 14 Mayıs seçim sürecinde siyasete gireceği yönündeki iddiaları reddetti. 'Biz siyaset yapmıyoruz' diyen Haluk Bayraktar, Teknofest'i eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu 2012 yılında Baykar'ı ziyaret etti. Kendisine vizyonu anlattık. Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu anlattık. Önemli olan bu işlere sahip çıkmak. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizi bu konuda dünyada lider haline getirmişiz. Bu ülkenin bir başarısı ve kazanımı. Bizi iftira atan adamlar yükseliyor. Madem bize değer veriliyor, niye bize iftira atarak yükseliyor insanlar? Milli teknolojisine iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?"

Haluk Bayraktar kimdir?

Haluk Bayraktar 4 Ekim 1978 yılında İstanbul doğumlu. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız hava aracını (İHA) geliştiren ve ihraç eden savunma ve havacılık şirketi BAYKAR Teknoloji’nin genel müdürü, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı, SAHA İstanbul kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Bayraktar, 2000 yılında ODTÜ’de Endüstri Mühendisliği Lisans programını başarıyla tamamlamıştır. 2002 yılında ise Columbia Üniversitesi'nden yine aynı alanda yüksek lisansını bitirmiştir. .ABD’deki eğitimini tamamlamasının ardından Türkiye’ye geri dönen Bayraktar, o dönem otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Baykar'ın savunma sanayiinde milli ve özgün ilk İnsansız Hava Aracı Sistemleri Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinde mühendislik yöneticisi olarak görev yapmıştır. Bu süreç içerisinde kavramsal tasarımdan, prototip, test, üretim ve eğitim aşamaları vb. ürün yaşam döngüsü kapsamında devam eden iş süreçleri faaliyetlerini yürütmüştür. Ocak 2010 yılından itibaren de Genel Müdürlük görevi yürütmektedir. Haluk Bayraktar, çalışma hayatının yanında akademik kariyerine de 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde başlamış olduğu doktora programıyla devam etmektedir. Bayraktar, Kasım 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir.