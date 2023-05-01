BIST 4.618
DOLAR 19,46
EURO 21,43
ALTIN 1.240,22
HABER /  DÜNYA

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası

İngiltere'de geçtiğimiz yıl Boris Johnson'ın istifasının ardından 45 gün başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss'ın başı, geçmişte yaptığı harcamalarla dertte. Truss, Dışişleri Bakanı iken kullandığı; iade etmediği bornoz ve parti harcamaları için 12 bin Sterlinlik bir fatura ödeyecek.

Abone ol

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve Boris Johnson'ın istifasındından 45 gün başbakanlık görevini yapan Liz Truss, İngiltere'nin en kısa süre görevde kalan başbakanı olarak tarihe geçmişti.

Truss, geçtiğimiz yaz dışişleri bakanlığı görevindeyken, devlete ait Chevenin malikanesinde kaybolan eşyalar nedeniyle tekrar gündeme geldi.

Malikanede kaybolan eşyalar ve partiye dönüşen toplantılar nedeniyle 12 bin Sterlinlik (Yaklaşık 300 bin lira) bir faturayla karşı karşıya kaldı.

Bu fatura, malikanede kaybolan terlik bornoz ve terlikler ile birlikte; kendisinin ve yardımcılarının tükettiği yiyecek içecekleri de kapsıyor.

Bu masrafların kendisine fatura edilmesinin sebebi olarak bu harcamaların devletle bağlantılı  değil, partinin siyasi faaliyetleriyle alakalı olması gösterildi.

Truss, devlete ait malikaneyi başbakanlık binası gibi kullanmakla , yakın çevresiyle malikanede partiye dönüşen toplantılar yapmakla itham ediliyor.

Johnson'ın ardından 45 gün başbakanlın koltuğunda oturan Truss, daha sonra koltuğu 25 Ekim'de koltuğunu Rishi Sunak'a devretmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Erdoğan duyurdu dünya gündemine oturdu! MİT operasyonunun detayları çıktı işte ilk görüntüler
Foto Galeri Erdoğan duyurdu dünya gündemine oturdu! MİT operasyonunun detayları çıktı işte ilk görüntüler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Haluk Bayraktar kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Emine Bayraktar ve çocukları!
Haluk Bayraktar kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Emine Bayraktar ve çocukları!
NBA'in son şampiyonu Warriors, konferans yarı finaline çıktı
NBA'in son şampiyonu Warriors, konferans yarı finaline çıktı
Uğur Dündar yeni adresini açıkladı: Ben Uğur geliyorum!
Uğur Dündar yeni adresini açıkladı: Ben Uğur geliyorum!
Beşiktaş, borsada yatırımcısını da sevindiriyor
Beşiktaş, borsada yatırımcısını da sevindiriyor
1 Mayıs kutlamaları olaylı başladı! Taksim'e çıkmak isteyenlere polis izin vermedi, gözaltılar var
1 Mayıs kutlamaları olaylı başladı! Taksim'e çıkmak isteyenlere polis izin vermedi, gözaltılar var
Fatih Altaylı, Bakanlık'tan 3.5 trilyon alan Hande Fırat'a yüklendi! Bill Gates gibi mi yapıyor?
Fatih Altaylı, Bakanlık'tan 3.5 trilyon alan Hande Fırat'a yüklendi! Bill Gates gibi mi yapıyor?
Türkiye'nin elektrik üretimi azaldı, tüketici sayısı arttı
Türkiye'nin elektrik üretimi azaldı, tüketici sayısı arttı
Gazze açık hava hapishanesine döndü! 250 bin kişi işsiz!
Gazze açık hava hapishanesine döndü! 250 bin kişi işsiz!
2023 KPSS sınavı tarihi ne zaman yapılacak? KPSS başvuru ve sınav tarihleri
2023 KPSS sınavı tarihi ne zaman yapılacak? KPSS başvuru ve sınav tarihleri
ATAK-2'nin ilk uçuşunda neler yaşandı? Helikopterin kullanan pilot izlenimlerini anlattı
ATAK-2'nin ilk uçuşunda neler yaşandı? Helikopterin kullanan pilot izlenimlerini anlattı
EPDK Başkanı'ndan bedava doğal gaz için son dakika açıklama: Tüketicimizin hakkı zayi olmayacak
EPDK Başkanı'ndan bedava doğal gaz için son dakika açıklama: Tüketicimizin hakkı zayi olmayacak
Tel Abyad'da şehit olan polisler için Şanlıurfa'da tören düzenlendi
Tel Abyad'da şehit olan polisler için Şanlıurfa'da tören düzenlendi