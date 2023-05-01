Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası

İngiltere'de geçtiğimiz yıl Boris Johnson'ın istifasının ardından 45 gün başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss'ın başı, geçmişte yaptığı harcamalarla dertte. Truss, Dışişleri Bakanı iken kullandığı; iade etmediği bornoz ve parti harcamaları için 12 bin Sterlinlik bir fatura ödeyecek.

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Eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve Boris Johnson'ın istifasındından 45 gün başbakanlık görevini yapan Liz Truss, İngiltere'nin en kısa süre görevde kalan başbakanı olarak tarihe geçmişti.

Truss, geçtiğimiz yaz dışişleri bakanlığı görevindeyken, devlete ait Chevenin malikanesinde kaybolan eşyalar nedeniyle tekrar gündeme geldi.

Malikanede kaybolan eşyalar ve partiye dönüşen toplantılar nedeniyle 12 bin Sterlinlik (Yaklaşık 300 bin lira) bir faturayla karşı karşıya kaldı.

Bu fatura, malikanede kaybolan terlik bornoz ve terlikler ile birlikte; kendisinin ve yardımcılarının tükettiği yiyecek içecekleri de kapsıyor.

Bu masrafların kendisine fatura edilmesinin sebebi olarak bu harcamaların devletle bağlantılı değil, partinin siyasi faaliyetleriyle alakalı olması gösterildi.

Truss, devlete ait malikaneyi başbakanlık binası gibi kullanmakla , yakın çevresiyle malikanede partiye dönüşen toplantılar yapmakla itham ediliyor.

Johnson'ın ardından 45 gün başbakanlın koltuğunda oturan Truss, daha sonra koltuğu 25 Ekim'de koltuğunu Rishi Sunak'a devretmişti.