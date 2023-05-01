Erdoğan duyurdu dünya gündemine oturdu! MİT operasyonunun detayları çıktı işte ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından (MİT) DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. DEAŞ'ın sözde liderinin etkisiz hale getirildiği operasyon dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Nefes kesen operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı.
Türkiye terörle mücadelede dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği operasyonla DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından dünya basını DEAŞ bahanesi ile PKK'yı besleyen ABD'nin yapamadığını yapan MİT'in nefes kesen operasyonunu konuştu. Öte yandan operasyondan ilk görüntüler servis edildi...
DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen bir operasyonu ilk kez açıklayan Başkan Erdoğan, "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Operasyonun detayları
AFP nefes kesen operasyonun detaylarını okuyucuları ile paylaştı. Dünya basını, Suriye'nin kuzeyinde görev yapan bir AFP muhabirinin detaylı açıklamalarını gündemine getirdi. Türk istihbarat ajanlarının ve yerel askeri polisin Cumartesi günü Afrin'in kuzeybatı bölgesindeki Cindires'te bir alanı kapattığı belirtildi. Haberde, DEAŞ'ın ele geçirdiği terk edilmiş bir çiftliğe operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.
Operasyonu gündemine Erdoğan'ın sözleri ile taşıyan CNN International 'Türkiye, Suriye operasyonu ile DEAŞ'ın liderini etkisiz hale getirdi' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın teörle mücadeleyi sürdürme sözü verdiği belirtilen haberde, Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni El-Kurşi olarak bilinen DEAŞ 'ın sözlde liderinin uzun zamandır takip edildiği de vurgulandı.