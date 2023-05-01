Erdoğan duyurdu dünya gündemine oturdu! MİT operasyonunun detayları çıktı işte ilk görüntüler

Operasyonun detayları

AFP nefes kesen operasyonun detaylarını okuyucuları ile paylaştı. Dünya basını, Suriye'nin kuzeyinde görev yapan bir AFP muhabirinin detaylı açıklamalarını gündemine getirdi. Türk istihbarat ajanlarının ve yerel askeri polisin Cumartesi günü Afrin'in kuzeybatı bölgesindeki Cindires'te bir alanı kapattığı belirtildi. Haberde, DEAŞ'ın ele geçirdiği terk edilmiş bir çiftliğe operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.