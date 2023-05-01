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ABD Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüştü

ABD Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile iki ülke arasındaki görüşmeleri ele aldığı bildirildi.

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ABD Dışişleri Sözcüsü Matt Miller, Blinken’ın Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile görüştüğünü duyurdu.

Miller, yaptığı iki ayrı açıklamada, Blinken’ın iki lidere de Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmelerinin önemini vurguladığını ve ABD'nin destek sözünü yinelediğini kaydetti.

Aliyev ile görüşmeye ilişkin açıklamasında Miller, “Blinken barışın mümkün olduğuna inandığını paylaştı. Ayrıca, Laçin koridorunda bir kontrol noktası kurulmasının barış sürecine güven inşa çabalarını zayıflattığından derin kaygı duyduklarını ve Laçin koridorunun ticari ve özel araçlara en kısa zamanda yeniden açılmasının önemini vurguladı.” ifadelerine yer verdi.

Miller, Paşinyan ile görüşmeye ilişkin açıklamasında ise, “Blinken, Güney Kafkasya'da kalıcı bir barışın sağlanması için doğrudan diyaloğun ve diplomasinin tek yol olduğunu yineledi. Ayrıca Başbakan'ın barış sürecine olan bağlılığından dolayı takdirini ifade etti.” ifadelerini kullandı.

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