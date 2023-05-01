Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretle ilgili vaadine Bakan Nureddin Nebati'den cevap

Bakan Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretten vergi alınmayacağına dair açıklamalarına yönelik olarak "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz" diye cevaplandırdı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından, CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada asgari ücretten vergi alınmayacağı vaadinde bulunmuş. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz.

Hatta Asgari Ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL’nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de bakanlık yapmamışken Maliye Bakanlığı yaptığını ifade etmiş, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi’ni kuracağını beyan etmiş, şehit ailelerine 2016 yılından beri sağlamış olduğumuz ÖTV’siz araç alma imkanını, yıllar önce böyle bir düzenleme yaptığımızı bilmeden yapma sözü vermişti.

"İcraatlarımıza sizin hayalleriniz bile ulaşamıyor"

Anlaşılıyor ki bizim gerçeklerimize, icraatlarımıza sizin hayalleriniz bile ulaşamıyor.

Vaadlerinizi araştırmadan, hiçbir temele dayandırmadan, daha önce var olup olmadığından bihaber, vatandaşlarımıza sunmanız onlara büyük haksızlık diye düşünüyorum.

"Merakla ve şaşkınlıkla bekliyorum"

Ben şahsen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, daha önce gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerden hangisini yapma vaadinde bulunacağını merakla ve şaşkınlıkla bekliyorum.

Yaptığımız düzenlemeleri takip etmekte zorlanan, en iyi bildiğini iddia ettiği vergi konusunda dahi bu kadar gerçeklikten uzak ifadelerde bulunan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını siz değerli vatandaşlarımızın takdirlerine bırakıyorum.