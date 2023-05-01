BIST 4.618
DOLAR 19,46
EURO 21,43
ALTIN 1.240,22
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretle ilgili vaadine Bakan Nureddin Nebati'den cevap

Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretle ilgili vaadine Bakan Nureddin Nebati'den cevap

Bakan Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretten vergi alınmayacağına dair açıklamalarına yönelik olarak "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz" diye cevaplandırdı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından, CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada asgari ücretten vergi alınmayacağı vaadinde bulunmuş. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. 

Hatta Asgari Ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL’nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de bakanlık yapmamışken Maliye Bakanlığı yaptığını ifade etmiş, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi’ni kuracağını beyan etmiş, şehit ailelerine 2016 yılından beri sağlamış olduğumuz ÖTV’siz araç alma imkanını, yıllar önce böyle bir düzenleme yaptığımızı bilmeden yapma sözü vermişti.

"İcraatlarımıza sizin hayalleriniz bile ulaşamıyor"

Anlaşılıyor ki bizim gerçeklerimize, icraatlarımıza sizin hayalleriniz bile ulaşamıyor.

Vaadlerinizi araştırmadan, hiçbir temele dayandırmadan, daha önce var olup olmadığından bihaber, vatandaşlarımıza sunmanız onlara büyük haksızlık diye düşünüyorum.

"Merakla ve şaşkınlıkla bekliyorum"

Ben şahsen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, daha önce gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerden hangisini yapma vaadinde bulunacağını merakla ve şaşkınlıkla bekliyorum.

Yaptığımız düzenlemeleri takip etmekte zorlanan, en iyi bildiğini iddia ettiği vergi konusunda dahi bu kadar gerçeklikten uzak ifadelerde bulunan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını siz değerli vatandaşlarımızın takdirlerine bırakıyorum.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Erdoğan duyurdu dünya gündemine oturdu! MİT operasyonunun detayları çıktı işte ilk görüntüler
Foto Galeri Erdoğan duyurdu dünya gündemine oturdu! MİT operasyonunun detayları çıktı işte ilk görüntüler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
1 Mayıs'ta Avrupa'nın gündemi hayat pahalılığı!
1 Mayıs'ta Avrupa'nın gündemi hayat pahalılığı!
Avrupa ve ABD'de resesyon endişesi büyüyor! işten çıkarmalar artıyor
Avrupa ve ABD'de resesyon endişesi büyüyor! işten çıkarmalar artıyor
Sinan Oğan: Muharrem İnce'nin oyları bize kayıyor
Sinan Oğan: Muharrem İnce'nin oyları bize kayıyor
Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası
Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'a bornoz ve parti faturası
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde final serisi başlıyor
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde final serisi başlıyor
Haluk Bayraktar kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Emine Bayraktar ve çocukları!
Haluk Bayraktar kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Emine Bayraktar ve çocukları!
NBA'in son şampiyonu Warriors, konferans yarı finaline çıktı
NBA'in son şampiyonu Warriors, konferans yarı finaline çıktı
Uğur Dündar yeni adresini açıkladı: Ben Uğur geliyorum!
Uğur Dündar yeni adresini açıkladı: Ben Uğur geliyorum!
Beşiktaş, borsada yatırımcısını da sevindiriyor
Beşiktaş, borsada yatırımcısını da sevindiriyor
1 Mayıs kutlamaları olaylı başladı! Taksim'e çıkmak isteyenlere polis izin vermedi, gözaltılar var
1 Mayıs kutlamaları olaylı başladı! Taksim'e çıkmak isteyenlere polis izin vermedi, gözaltılar var
Fatih Altaylı, Bakanlık'tan 3.5 trilyon alan Hande Fırat'a yüklendi! Bill Gates gibi mi yapıyor?
Fatih Altaylı, Bakanlık'tan 3.5 trilyon alan Hande Fırat'a yüklendi! Bill Gates gibi mi yapıyor?
Türkiye'nin elektrik üretimi azaldı, tüketici sayısı arttı
Türkiye'nin elektrik üretimi azaldı, tüketici sayısı arttı