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Özgür Demirtaş'tan 'ekonomi felaket bir yere gidiyor' çıkışı! Okuma yazma bilmek yeterli...

Özgür Demirtaş'tan 'ekonomi felaket bir yere gidiyor' çıkışı! Okuma yazma bilmek yeterli...

Ekonomi politikalarıyla ilgili yaptığı çıkışlarla bilinen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, patrısa fiyatı üzerinden ekonomi analizi yaptı. Pastırmanın kilosunun bin 320 lira olduğunu gösteren etiketi paylaşan Demirtaş, "Ekonominin felaket bir yere gittiğini görmek için okuma yazma bilmek yeterli" dedi.

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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kendisinin çektiği pastırmanın 100 gram fiyatını gösteren etiketi paylaştı. Pastırmanın kilosunun bin 1320 liraya geldiğini hatırlatan Demirtaş, pastırmanın fiyatı üzerinden ekonominin geldiği noktaya ve gıda fiyatlarındaki artışa dikkati çekti.

Prof. Dr. Demirtaş, kişisel Twitter hesabı üzerinden pastırma etiketini, "Şaka değil ben bugün kendim çektim. Farkındaysanız kilogram fiyatı değil 100 gram fiyatını yazıyorlar artık. Ekonominin felaket bir yere gittiğini görmek için okuma yazma bilmek yeterli. Kilosu 1320 TL." notuyla paylaştı. 

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