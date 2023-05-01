Deprem ham çelik üretimini de vurdu! Üretim yüzde 21,5 azaldı

Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak-mart döneminde Kahramanmaraş merkezli depremlerinin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 azalarak 7,4 milyon ton oldu.

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AA muhabirinin Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) aldığı bilgiye göre, Türk çelik sektörü yılın ilk çeyreğini üretimde azalış, tüketimde artışla tamamladı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,6 azalarak 2,7 milyon ton oldu. Yılın ilk çeyreğinde ise üretim yüzde 21,5 düşüşle 7,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artarak 3,4 milyon ton, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 4,9 yükselerek 8,9 milyon ton olarak hesaplandı.

Dış ticaret verileri

Çelik ürünleri ihracatı martta, Mart 2022'ye göre miktar yönünden yüzde 52,8 düşüşle 810,6 bin ton, değer yönünden ise yüzde 54,3 azalışla 725,1 milyon dolar oldu.

İhracat, ocak-mart döneminde de 2022'nin aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 48,3 azalışla 2,2 milyon ton, değer itibarıyla da yüzde 51,5 gerileyerek 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı ise martta 2022'nin aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 42,9 artışla 1,7 milyon tona, değer yönünden ise yüzde 5,9 yükselişle 1,4 milyar dolara ulaştı.

İthalat, ocak-mart döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 5,9 artışla 4,1 milyon tona çıktı. Değer itibarıyla ise ithalat yüzde 16,8 azalışla 3,5 milyar dolara geriledi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 92,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 53,9 seviyesine indi.

"Yılın ikinci çeyreğinde üretim kaybının telafisi yönündeki beklentiler güç kazandı"

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, yılın ilk çeyreğinde çelik üretimindeki azalmanın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden de kaynaklandığını söyledi.

Deprem bölgesindeki çelik üreticilerinin faaliyetlerine başlamasıyla şubatta 227 bin ton seviyesine kadar gerileyen bölgedeki üretimin, martta 534 bin tona çıktığını belirten Yayan, "Türkiye'nin toplam ham çelik üretimi ise martta bir önceki aya göre yüzde 28,9 artışla 2,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 2 aylık üretim miktarlarına göre, dünya ham çelik üretimi sıralamasında 10'uncu sıraya gerileyen çelik sektörü, martta üretimdeki toparlanmanın etkisiyle, yılın ilk 3 ayında İtalya'yı geride bırakarak 9'uncu sıraya yükseldi. Böylece, yılın ikinci çeyreği itibarıyla söz konusu üretim kaybının tümüyle telafi edilmesi yönündeki beklentiler güç kazandı." diye konuştu.

Bu yılın ilk çeyreğinde devlet destekli üretim ve dampingli ihracat yapan Rusya ve Uzak Doğu ülkelerinin ABD ve AB'ye ihracat yapamadığına dikkati çeken Yayan, şunları kaydetti:

"Bu sebeple Türkiye pazarına yoğunlaşmalarının devam etmesi, yassı ürünlere yönelik gümrük vergilerinin ertelenmesi, yassı ürün ihracatı yüzde 36,4 gerilerken ithalatının yüzde 32,2 artış göstermesine sebep oldu. Bu durum, ülkemiz çelik sektöründe dış ticaret açığının büyümesinde önemli rol oynadı ve geçen senenin ilk çeyreğinde yüzde 92,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının, yüzde 53,9 kadar gerilemesine yol açarak, mayısta da yassı ürün ithalatının artacağına ve çelik dış ticaretindeki açığın giderek büyüyeceğine yönelik endişeleri artırdı. Martta küresel talepteki daralmanın ve yüksek enerji fiyatlarının da etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre ihracat verilerinde daralma gözlenen çelik sektörümüzün, sanayide kullanılan doğal gaza ve elektriğe uygulanan indirimlerle küresel pazarlarda rekabet gücünü tekrar kazanması, üretim ve ihracat rakamlarının nisan ve mayıs aylarında kademeli bir şekilde iyileşme sürecine girmesi, hazirandan itibaren ise istikrar kazanarak 2022 üretim seviyelerini geride bırakması beklenmektedir."