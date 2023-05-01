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Bu ay doğalgaz faturası gelecek mi? Mayıs ayı doğalgaz bedava mı?

Bu ay doğalgaz faturası gelecek mi? Mayıs ayı doğalgaz bedava mı?

Doğalgazın ücretsiz olacağı tarih hakkında detaylar gündemde araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücretsiz doğalgaz hakkında konuşmuştu. Konutlarda 'ücretsiz gaz müjdesi' Resmi Gazete’de yayımlandı. 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturalarının karşılaşanacağı detayı sonrasında 25m3 doğalgaz fiyatı merak konusu. Peki doğalgaz ne zaman bedava olacak, bu ay doğalgaz ücretsiz mi? 25 m3 doğalgaz fiyatı ne kadar?

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Bu ay doğalgaz ücretsiz mi? sorusunu cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutlarda 1 ay ücretsiz doğalgaz müjdesi sonrasında ücretsiz doğalgaz hakkında son gelişmeler merak ediliyor. Ücretsiz doğalgaz Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki 25 m3 doğalgaz fiyatı ne kadar? Doğalgaz ne zaman bedava?

Doğalgaz ne zaman bedava olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretsiz doğalgaz hakkında açıklama yaptıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

25 M3 doğalgaz fiyatı ne kadar?

25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturalarının karşılanacağı detayı sonrasında 25m3 doğalgaz fiyatı merak ediliyor. 25 m3 doğalgaz yaklaşık 115-120 TL'ye denk geliyor.

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