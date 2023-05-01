Almanya haftalık çalışmayı dört güne indirmeyi konuşuyor

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall'in haftalık çalışmayı dört güne indirme önerisi kamuoyunda tartışma yarattı. Öneriye hangi siyasi parti ne diyor? Alman İşverenler Sendikası'nın (BDA) yanıtı ne oldu?

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Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall'in haftalık çalışma süresini maaş kesintisi olmadan dört iş gününe düşürme önerisi, kamuoyunda tartışma yarattı. IG Metall, Nisan ayı başında yaptığı açıklamada demir çelik sektöründeki toplu sözleşme görüşmelerinde bu öneriyi masaya getireceğini duyurdu.

Sendikanın talebi kabul edilirse demir çelikte çalışma süresi haftada 35 saatten 32 saate indirilmiş olacak. IG Metall uygulamanın hayata geçmesi halinde iş ve aile hayatını dengeleyemediği için yarı zamanlı çalışan birçok kişinin çalışma hayatına tam zamanlı olarak döneceğini ve bunun da istihdam açığından muzdarip Alman ekonomisinin yararına olacağını savunuyor.

IG Metall'in bu çıkışıyla birlikte Almanya'da dört günlük haftalık çalışma süresinin genelleştirilmesi tartışması başladı. Ancak bu başlık altında birden fazla model tartışma konusu ediliyor. Birinci modele göre haftada 40 saat olan çalışma süresinin 32'ye indirilmesini içeriyor. İkinci bir model ise 40 saatin dört gün içinde 10'ar saatlik dilimler halinde dört güne yoğunlaştırılması. Peki, Almanya'da kim haftalık çalışmanın dört güne düşürülmesini savunuyor, kim savunmuyor?

Alman Yazı İşleri Ağı'na bağlı gazetelere bir mülakat veren Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Saskia Esken, "Dört günlük çalışma haftasıyla iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum" dedi. Esken anne babaların daha esnek ve az çalışma süresiyle aile içindeki sorumluluklarını daha rahat yerine getirebileceklerini belirtti. "Elbette ücret denkleştirmesinin de yapılması gerekir" diyen Esken, Almanya'daki birçok kişinin mevcut maaşıyla hayatını idame ettiremediğini belirtti. SPD Almanya'da Federal Hükümet'in en büyük ortağı.

Alman Sendikalar Birliği Başkanı Yasmin Fahimi de öneriyi desteklediklerini duyurdu. Deutschlandfunk radyosuna mülakat veren Fahimi dört günlük çalışma haftasının genel bir çözüm olmayacağını belirtti.

Fahimi, "Her ekonomik branşta iş sözleşmeleri üzerinden konu açıklığa kavuşturulmalı ve güvence altına alınmalı" dedi. "Çalışma süresinin yoğunlaştırılmasının daha uzun dinlenme süreleriyle el ele gitmesi gerektiğini" belirten Fahimi "Ancak buna genel bir yanıt geliştirmek mümkün değil" diye konuştu.