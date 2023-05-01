İstanbul'da 70 yaşındaki ev sahibine dayak! Saldırgan kiracı yakalandı

İSTANBUL'da fahiş kira artışı yüzünden 70 yaşındaki ev sahibini döven kiracı, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İddiaya göre olay, ev sahibi kiracı kavgası 28 Nisan akşamı saat 21.00 sıralarında Fatih Yavuz Selim Mahallesi Ali Naki Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, fahiş kira zammından kaynaklandığı sanılan olayda, kiracısının evden çıkmasını isteyen M.Y. adlı yaşlı adam, kiracısı A.A. tarafından sokak ortasında darp edilmişti.

Kasten yaralama olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, ev sahibi M.Y.'nin, kiracısı olan A.A.’yla görüşmek için eve gittiği, kira artışı meselesinden aralarında tartışma çıktığı ve M.Y.'nin A.A. tarafından darp edildiği anlaşıldı.

Yaşanan kavgada ev sahibi M.Y. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, darp olayını gerçekleştiren kiracı A.A. ise Cumartesi günü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

A.A., “Kasten Yaralama” suçundan yürütülen soruşturmanın ardından dün sevk edildiği adli makamlarca ‘adli kontrol hükümleri’ uyarınca serbest bırakıldı.