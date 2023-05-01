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Sinan Oğan: Muharrem İnce'nin oyları bize kayıyor

Sinan Oğan: Muharrem İnce'nin oyları bize kayıyor

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oğan, Muharrem İnce'nin oylarının kendilerine kaydığını iddia etti.

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Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan,  Habertürk TV'ye konuk oldu ve yaklaşan seçimlere yönelik konuştu. Oğan,  genç kitlenin tamamen kendilerine yöneldiğini, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den kendilerine doğru kaymaya başladığını ifade etti. Oğan, şunları kaydetti:

"Yeni bir dil kullanıyoruz. O sebeple bizim oylarımız artıyor. Ben ilk başta, 'Sinan Oğan'ın en büyük handikabı tanınmaması' dedim. Ancak bu seçimin sonuna doğru en büyük avantajına dönüşecek. Diğerlerinin en büyük dezavantajı aslında çok tanınmak.

"Şu an yüzde 7-9 bandındayız"

Daha çok tanındıkça, daha çok konuştukça batacaklar. Çünkü halk artık yorulmuş onlardan. Dolayısıyla genç seçmen açısından baktığımızda gördük ki insanlar bir değişim istiyor.Ama gerçekten bir değişim istiyor. İnsanlar değişim istiyor. Gençler yeni bir dil arıyor. Oy oranı olarak şu an yüzde 7-9 bandındayız."

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