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TPAO'ya 15 sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi

TPAO'ya 15 sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), çeşitli illerdeki 15 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Şanlıurfa'da 8, Şanlıurfa-Mardin'de 2, Erzurum'da 2, Şırnak'ta 2 ve Mardin'de 1 sahada çalışma yapması amacıyla petrol arama ruhsatı verildi. Söz konusu ruhsatlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Ayrıca, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da sahip olduğu 4. grup maden işletme ruhsat sahasındaki metan gazıyla ilgili işletme ruhsatı almak için müracaatta bulunduğu duyuruldu.

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