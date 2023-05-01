BİM marketten alışveriş yapanlar isyan etti! İçinden çıkanlar yok ediyor aman dikkat!

BİM zincir marketlerle ilgili son günlerde sosyal medyada şikayetler giderek artıyor. Vatandaş zincir market BİM ile ilgili şikayetlerini paylaşarak yaşadığı sorunları dillendiriyor. BİM’deki denetimsizlikler müşterileri mağdur ediyor sağlığını tehdit ediyor. İşte BİM şikayetleri...

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Zincir market BİM şikayetleri her geçen gün artıyor. Vatandaşlar zincir market BİM alışverişi sonrası birebir yaşadıklarını sorunları, problemleri paylaşıyor ama BİM şikayetlerin çözümü noktasında tatmin edici aksiyon almıyor. BİM şikayetleri arasında son kullanma tarihi geçmiş ürünler, SKT’si geçmeye yakın ürünlerinde raflarda ‘kampanya’ veya ‘indirim’ adı altına satılması, BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünlerin mağazalara getirilmemesi, çalışanların tavırları gibi konular yer alıyor.

Eskiden ucuzdu artık değil!

Zincir market BİM mağazalarında süt, yumurta, peynir ve ayçiçek yağı fiyatları artışlarıyla dikkat çekiyor. Eskiden “ucuz” olarak anılan BİM markette de artık ucuz değil. BİM’e giden vatandaşlar pahalılık yanı sıra ‘denetimsizliğin’ sonucu olarak bozulmuş ürün, SKT’sı geçmiş ürünlerle de sık sık karşılaşıyor.

Bu ürün bozuk olduğu halde rafta duruyor

Hal böyle olunca zincir market BİM şikayetleri de müşteriler tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında tepki olarak dillendiriliyor. Bir vatandaş BİM’de aldığı kazandibinin son kullanma tarihinin bitmesine 2 gün kalmış bir ürünün hala rafta satışa sunulduğunu belirtti.

BİM müşterisi şikâyetini, “BİM’den Osmanoğlu markasının kazandibi aldık. Almaz olaydık. Son kullanma tarihinin bitmesine 2 gün kalmış hala tezgahta satıyorlar bir de tadı da bozulmuş yiyemedik çöpe attık. Sizin gibileri mahkemeye vermeleri lazım. Düpedüz insanları yanıltıyorsunuz! Bu saatten sonra BİM’den de bir ürün almam.” ifadeleriyle dillendirdi.

Müşteriye kokmuş tavuk satıldı

Zincir market BİM’de insan sağlığını tehdit eden bir diğer şikayet konusuda kokmuş, bozuk tavuk oldu. Bozuk tavuğu bilmeden yemek ciddi düzeyde zehirlenmelere neden olduğu biliniyor. Fulya isimli BİM müşterisi, “BİM'den aldığım piliç poşetindeki tavuk kokmuştu. Midem bulandı. Bir daha almam. Ayrıca 100 lira civarı para ödedim. Mağduriyetimizi gidermenizi rica ediyorum. Kokmuş tavuk satanlara ceza verin. Yoksa gerçekten sinirleniyorum. Ya yeseydik o tavuğu, hiç mi vicdanınız yok?” dedi.

Çürümüş ve kokuşmuş tavuk budu satıldı

Bir başka Gökçen isimli BİM müşterisi ise denetimsizliğe dikkat çekti. Gökçen isimli vatandaş, “BİM tazem piliç markalı but aldım ancak butların altı çürümüş gibi görünüyordu ve çok kötü kokuyordu. Korkup bütün hepsini attık, paramızdan olduğumuzla kaldık. Buradan ürünlerin denetlenmediğini anlıyorum bir daha asla tercih etmeyeceğim.” dedi.

BİM çikolatasından köpek maması çıktı

Bir başka zincir market BİM müşterisi ise mide bulandıran bir o kadar da şaşırtan bir iddiada bulundu. Ahmet isimli BİM müşterisi aldığı çikolatadan ‘köpek maması’ çıktığını ileri sürdü. Ürünün fotoğrafını da paylaşan BİM müşterisi, “BİM’den aldım ama bunda köpek maması gibi bir şeyler var. Arkadaşımla yedik, arkadaşım kustu ve şu an ya hastanede ya da evde. Moralimi çok bozdunuz. Bununla ilgili bilgilendirir misiniz? Çok kötü kokuyor. Tarihi yerinde, bence arkadaşımın dediği gibi köpek maması var.” dedi.

Son tüketim tarihi geçmiş ürünler raflarda

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki BİM mağazasından Kıbrıs tatlısı olan Melisa isimli BİM müşterisi, ürünün son tüketim tarihinin geçtiğini belirtti. BİM müşterisi, “Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddesi Battalgazi Malatya BİM şubesinden 27/04/2023 tarihinde Kıbrıs tatlısı aldım. Son tüketim tarihi 27/04/2023 ve tatlının üzerinde küf vardı. Deprem bölgesine gerekli hassasiyetin sağlanması ve gereğinin yapılmasını arz ederim.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Etiketteki fiyat ile kasadaki fiyat farklı

Zincir market BİM’de bir diğer şikayet konusu da ürün etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması oldu. İstanbul Pendik’teki BİM şubesinden alışveriş yapan Fatmagül isimli müşteri, “27.04.2023 16:34’te BİM’den alışveriş yaptım. Etiket fiyatı 4,00 TL olan sakıza ödeme yaptım, fiş üzerine 5,25 TL göründü. Sakız fiyatının neden bu şekilde olduğunu sorduğumda gün içerisinde zam gelmiştir, etiketlere yansımamıştır, ürünü iade edebileceğimi ama 4,00 TL’den alamayacağımı, çalışan tarafından kendi cebimden ödeyemem diye bir cevap aldım. Gün içerisindeki zamların etikete yansımaması neden yansıtılamadığı benim problemim değil. Tüketici haklarında müşteri etiket fiyatıyla ürünü alır, değişmeyen etiket fiyatından sorumlu değildir. Bu sakız değil yüksek fiyatta bir ürün de olabilirdi. Kamera kayıtları incelendiğinde aldığım yanıt ve tepki görülebilir. Ben etikette ne görürsem o parayla o ürünü alırım, bana ürün iadesi yapma teklifi, satmama gibi tekliflerde bulunamamalarını, gerekli uyarıların yapılmasını denetlenmesini gereğinin yapılmasını rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.