Bugün sona eriyor! TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde kaç kişi ziyaret etti?

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i kaç kişi ziyaret etti merak ediliyor. Etkinlik 4 günde 1 milyon 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı.

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TEKNOFEST, beşinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinliği, ilk gününde 25 bin 437, ikinci gününde 300 bin, üçüncü gününde 600 bin, dördüncü gününde ise 1 milyon kişi ziyaret etti. Etkinlik 4 günde toplam 1 milyon 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı.

Bugün sona eriyor

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün sona erecek etkinliğe ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden gerçekleştiriliyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.