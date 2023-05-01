BIST 4.618
DOLAR 19,46
EURO 21,44
ALTIN 1.244,41
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bugün sona eriyor! TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde kaç kişi ziyaret etti?

Bugün sona eriyor! TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde kaç kişi ziyaret etti?

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i kaç kişi ziyaret etti merak ediliyor. Etkinlik 4 günde 1 milyon 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı.

Abone ol

TEKNOFEST, beşinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinliği, ilk gününde 25 bin 437, ikinci gününde 300 bin, üçüncü gününde 600 bin, dördüncü gününde ise 1 milyon kişi ziyaret etti. Etkinlik 4 günde toplam 1 milyon 925 bin 437 ziyaretçiyi ağırladı.

Bugün sona eriyor

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün sona erecek etkinliğe ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden gerçekleştiriliyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
BİM marketten alışveriş yapanlar isyan etti! İçinden çıkanlar yok ediyor aman dikkat!
BİM marketten alışveriş yapanlar isyan etti! İçinden çıkanlar yok ediyor aman dikkat!
TEKNOFEST'e propaganda suçlaması TEKNOFEST neden erkene alındı
TEKNOFEST'e propaganda suçlaması TEKNOFEST neden erkene alındı
2023 Sınav gözetmen/görevli (ÖSYM-MEB) ücretleri ne kadar oldu?
2023 Sınav gözetmen/görevli (ÖSYM-MEB) ücretleri ne kadar oldu?
Almanya haftalık çalışmayı dört güne indirmeyi konuşuyor
Almanya haftalık çalışmayı dört güne indirmeyi konuşuyor
KARDEMİR 600 işçi alacak
KARDEMİR 600 işçi alacak
İstanbul'da 70 yaşındaki ev sahibine dayak! Saldırgan kiracı yakalandı
İstanbul'da 70 yaşındaki ev sahibine dayak! Saldırgan kiracı yakalandı
Bu ay doğalgaz faturası gelecek mi? Mayıs ayı doğalgaz bedava mı?
Bu ay doğalgaz faturası gelecek mi? Mayıs ayı doğalgaz bedava mı?
İstanbul’un Nisan ayı enflasyonu açıklandı
İstanbul’un Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Özgür Demirtaş'tan 'ekonomi felaket bir yere gidiyor' çıkışı! Okuma yazma bilmek yeterli...
Özgür Demirtaş'tan 'ekonomi felaket bir yere gidiyor' çıkışı! Okuma yazma bilmek yeterli...
Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 12. ÖGS sınav sonuçları ekranı
Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 12. ÖGS sınav sonuçları ekranı
Deprem ham çelik üretimini de vurdu! Üretim yüzde 21,5 azaldı
Deprem ham çelik üretimini de vurdu! Üretim yüzde 21,5 azaldı
Evlat nöbeti devam ediyor! Anneler eylemi sürdürmekte kararlı
Evlat nöbeti devam ediyor! Anneler eylemi sürdürmekte kararlı