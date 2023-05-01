Hakan Atilla'nın pasaportuna el konuldu! ABD'de hapis yattı Borsa İstanbul'a Genel Müdür olmuştu

Reza Zarrab'ın ABD'de itirafçı olmasının ardından Halkbank davasında tutuklanıp hapis yatan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı ve Borsa İstanbul eski Genel Müdürü Hakan Atilla, havalimanında pasaportuna el konuldu. Kendisine yurt dışına çıkış yasağı getirildiği tebliğ edildi.

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ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından ise Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'dan istifa etmişti

8 Mart 2021’de Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Atilla, bugün instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailenle Kıbrıs’a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun” dedi.

Keser döner sap döner, gün gelir...

Atilla, sebebin belli olmadığını belirtti. Atilla, bir diğer paylaşımında, “Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk savunduk koruduk, karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” yazdı.

Yurtdışına çıkış yasağı konulmuş

Hakan Atilla, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, bu sabah ailesiyle Kuzey Kıbrıs’a gitmek üzere İstanbul Havalimanı’nda bulundukları sırada polislerin geldiğini, karakola götürüldüklerini ve yurt dışı çıkış yasağı kararının kendilerine tebliğ edildiğini, herhangi bir sebep gösterilmediğini belirtti.