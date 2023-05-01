Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş cinayeti açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta vatandaşlara hitap etti. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili katilleri yakalama sözü veren Kılıçdaroğlu, ülkenin Ddeğişime ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Zonguldak'a geldiğimde hep içinde burukluk hissederim. Kara elmasın kenti diye düşünürüm. Madenciler için dünya kadar şiirler, romanlar yazıldı. Hayatını kaybedenler için hep beraber gözyaşı döktük. Emekçilerin Ankara'ya yürüyüşünü asla unutmadım. Zonguldak bir emekli kentine dönüştü. Kömürü Güney Amerika'dan getiriyorlar, dışarında getiriyorlar, dünyanın parasını ödüyorlar. Aşamalı olarak 5 bin işçi alacağım" dedi.

100 bin öğretmen ataması yapacağız

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin değişime, huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin birlikte olmaya, birlikte çalışmaya ihtiyaç var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bu zor günler geçecek, güzel günler gelecek" diye sözlerini sürdürdü.

Köy okullarının açılacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "100 bin öğretmen ataması yapacağız. Gencecik üniversiteli işsiz, köye gitsinler çalışsınlar. Çiftçi kazansın, herkes kazansın. Eti, canlı hayvanı, buğdayı, arpayı, yulafı dışarıdan getir. Milyar dolarları dışarıya öde, olmaz. Bu düzeni ters yüz edeceğiz. İnsanca hakça bir düzeni getireceğiz, kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

Emeklilere bayram ikramiyesi vaadi

"Eskiden burası kara elmasın başkentiydi, şimdi emekli başkenti olma yolunda ilerliyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Emekliler de geçinemiyor. 'Emeklilere birer maaş ikramiye verin' dedim. Sözüm söz, asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer ikramiye vereceğiz. 15 bin liralık ikramiyesini görecek emekli kardeşim" dedi.

Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Sinan Ateş cinayetini gayet iyi takip ediyor bu kardeşiniz. Dosyayı kapatmaya çalışıyorlar ama kapattırmayacağım. Katillerini yakalayıp adalete teslim edeceğim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"27,5 yılımı devlete harcadım. Bütçe nasıl yapılır, nasıl tasarruf yapılır gayet iyi bilirim. Emekliye para verilecek derseniz ödeneği koyarsınız. Sözüm söz, 418 milyar doları dışarıya götürenler size de sözüm söz, götürdüğünüz paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim.

Sanıyorlar ki Bay Kemal devleti tanımaz. Devleti parti devletine dönüştürdüler. Devlet yine liyakatli insanların yöneteceği devlet olacak. Her şeyi adalet üzerine inşa etmeye çalışıyorum."

İşsizliğe değinen Kılıçdaroğlu, "3,6 milyon Suriyeli var. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyelileri ülkelerine uğurlayacağız. Vatanını seven kim Bay Kemal, yabancıları göndermek isteyen kim Bay Kemal. Her türlü kötülüğü yapan onlar ama suçlu bay Kemal oluyor" ifadelerini kullandı.

Mutfaklarda yangın var

"Bir değişime ihtiyaç var" diyen Kılıçdaroğlu, "Yeter artık, 22 yıldır memleketi ne hale getirdiler. Milleti bir kuru soğana muhtaç ettiler. Mutfaklarda yangın var. 'Filyos Limanı'nı CHP gelince yapmayacak'mış. Sizin mi orası, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Yapacağız, daha güzelini yapacağız" dedi.

Suriye tezkeresi

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Suriye tezkeresine "hayır" demesine yönelik eleştirilere yanıt vererek şunları söyledi:

"Bir Suriye tezkeresi var, Kılıçdaroğlu niye hayır dedi' diye. Terör örgütleri için yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben kendi ülkemde hiçbir zaman yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye, Erdoğan'a sordum, 'Kimi davet edeceksiniz?' Sen kalkıyorsun terörle mücadelede yabancı askerleri davet ediyorsun" diye konuştu.