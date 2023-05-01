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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bizden değil diyerek uyardı: Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bizden değil diyerek uyardı: Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Mitinglere değinen ve "Hangi partinin olursa olsun" vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Fakir fukaranın evine ayran veya bir sandviç götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir" dedi.

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14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala liderler seçim mesajlarını sadece meydanlarda değil sosyal medyadan da vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında "Lütfen" diyerek çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kimsenin haysiyeti ile oynamayın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu paylaşımında "Mitinglerde (hangi partinin olursa olsun) fakir fukaranın evine biraz su, ekmek, ayran veya bir sandviç götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir. Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın. Kimsenin haysiyeti ile oynamayın. Lütfen!" ifadeleri yer aldı.

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