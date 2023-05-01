Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekliye müjde: Bakanlığa talimat verdik

Memur-Sen Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin bir kez daha hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi ve emekliler ile memura müjde verdi. Erdoğan, 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışması yapıldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulunda konuştu. Ekonomi ve çalışma hayatına yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan, "Seçimden sonra 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları da sevindirecek müjdeyi paylaşacağız.Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Yalan sanatını öğrenmek isteyenler..."

Seçim gündeminden bağımsız olarak deprem bölgesindeki tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz. Ülkemiz 99 depreminde sadece can kayıpları ile sarsılmadı ekonomik olarak da dar boğaza girdi. Bay bay Kemal o zaman size niçin bir kuruş vermediler. Şuanda 122 milyar dolar bizim döviz rezervimiz var. Bunlar da yalan bol. Yalan sanatını öğrenmek isteyenler bay bay Kemal'e müracaat etsinler. Ben size yalanı tavsiye edemem. Taşınma ve kira yardımı ile, nakdi yardım olarak 30 milyar lira ödeme yaptık.Bayramdan itibaren tamamlanan evlerimizi teslim etmeye başladık. 11 vilayetimiz devletine, hükümetine güveniyor. Devletle millet arasında güven iklimi tesis ettik.

Biz sadece deprem yaralarını sarmakla kalmadık. 104 milyar doları bulan deprem maliyetine rağmen diğer sorunları çözmeye projeleri devreye almaya devam ettik. Yerli gazımızın sevincini ilk ay ısınma dahil doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık. 1 yıl boyunca mutfak ve su ısınmaya giderini düşüyoruz. Dün akşam kararı imzaladık.

7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşı alanlara müjde

Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. Maaşlar alınmaya başladı. En düşük maaşı 7 bin 500 yaptık. Ramazan Bayramında zamlı ikramiyelerini hesaplarına yatırarak emeklilerimize çifte bayram yaşattık.

Ayrıca diğer emeklilerimizin durumlarını iyileştirecek çalışma yapılmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızı talimatlandırdık. Seçimden sonra 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları da sevindirecek müjdeyi paylaşacağız. Sözleşmeli kamu görevlilerinin kadroya geçişini sağladık.Ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Bazı ürünler üzerinden kötümser tablo çizilmek istendiğini görüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar.

Kılıçdaroğlu'na asgari ücret tepkisi

Dün gece Kılıçdaroğlu asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Bir insan bu kadar mı habersiz olur? Uyanda balığa gidelim derler ya...Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı 1,5 sene oldu. Hiç mi gündemi takip etmiyorsun?

"Bunlar için en iyi yer Bodrum"

Kılıçdaroğlu ve ortakları hangi yalana sarılırsa sarılsa vatandaşımız görüyor. Rakamlar ve oranlar ortada. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gücü bugün ortadadır. Kılıçdaroğlu neler demedi. Polisimizi, doktorlarımızı, öğretmenlerimizi tehdit etti. Şimdi biz kimseyi işinden etmeyeceğiz diyor. 4 yıldır belediyelerde işlerinden edilen benim vatandaşlarımın haklarını, hukukunu ne ile izah edeceksin. 4 senedir sizi gördük. Her tarafı pislik götürüyor. Yağmur falan yağdığı zaman belediye başkanları ortada yok. Bunlar için en uygun yer Bodrum. Hep oradalar.

"Cumhur İttifakı LGBT'ci değildir"

Elma şekeri dağıtır gibi cumhurbaşkanı yardımcılığı verdi. İşini layıkı ile yapan görevine sadık herkesin hakkını aldığı yönetim olarak yolumuza devam edeceğiz. Cumhur İttifakı LGBT'ci değildir. Şu anda adı Millet olarak Zillet İttifakı'nda LGBT aheyhine söz duydunuz mu?Bizim kutsalımız ailedir. Aile kurumunu bu denli kenara koyan anlayışa milletim gereken dersi verecektir.

"14 Mayıs seçimleri hayati"

14 Mayıs seçimleri önemli, hayati. Daha kendi aralarında anlaşamayanların ülkenin sorunlarını çözmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. 14 Mayıs günü sandık başına gittiğimizde dar ağacına gönderilenleri unutmayacağız. Çalınan yıllarımızı unutmayacağız. Gezi olaylarındaki edepsizlikleri unutmayacağız. Diyarbakır'da Selo denilen edepsizin benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 kardeşimizin öldürülmesine neden o attığı adımı unutmayacağız. Şimdi Selo'yu çıkaracağız diyorlar. Bu millet bu teröristin çıkışına müsaade etmez.